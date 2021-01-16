THY Euroleague'de haftanın oyuncusu Nemanja Nedovic!

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Nedovic, takımının Fransız ekibi ASVEL'i 88-71 yendiği 19. hafta karşılaşmasında 40 verimlilik puanıyla oynayarak haftanın MVP'si oldu.



ASVEL'e karşı 33 sayı, 6 asist, 5 ribaunt üreten Sırp oyuncu, bu sezon 2. kez bu unvana layık görüldü.

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