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Basketbol
AA
Haber Giriş: 16.01.2021 - 15:48 | Son Güncelleme:

THY Euroleague'de haftanın oyuncusu Nemanja Nedovic!

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THY Euroleague'de haftanın oyuncusu Nemanja Nedovic!
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Yunan kulübü Panathinaikos OPAP'ın Sırp basketbolcusu Nemanja Nedovic, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Nedovic, takımının Fransız ekibi ASVEL'i 88-71 yendiği 19. hafta karşılaşmasında 40 verimlilik puanıyla oynayarak haftanın MVP'si oldu.

ASVEL'e karşı 33 sayı, 6 asist, 5 ribaunt üreten Sırp oyuncu, bu sezon 2. kez bu unvana layık görüldü.

THY Euroleaguede haftanın oyuncusu Nemanja Nedovic

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