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THY Euroleague'de haftanın MVP'si TJ Shorts oldu

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#THY Euroleague#TJ Shorts#Sporanasayfa
THY Euroleaguede haftanın MVPsi TJ Shorts oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2024 12:29

THY Euroleague'de 5. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Paris Basketball'un ABD asıllı Kuzey Makedonyalı oyuncu TJ Shorts oldu.

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THY Euroleague'de 5. haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu.

Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Paris Basketball'un deplasmanda mücadele ettiği Monaco'yu 87-80'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmada takımının galibiyetinde büyük rol oynayan ABD asıllı Kuzey Makedonyalı basketbolcu TJ Shorts'un haftanın MVP'si seçildiği belirtildi. Shorts'un mücadelede 28 sayı, 10 asist, 4 ribaund ile oynadı ve 38 verimlilik puanı aldı.

27 yaşındaki basketbolcu kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si seçildi.

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#THY Euroleague#TJ Shorts#Sporanasayfa

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