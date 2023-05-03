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THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko, Olympiakos ile 3. randevuda

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#Fenerbahçe Beko#THY Euroleague#Olympiakos
THY Euroleaguede Fenerbahçe Beko, Olympiakos ile 3. randevuda
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 07:00

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague play-off çeyrek final serisi 3. maçında bugün Olympiakos ile karşılaşacak.

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Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak ve S Sport’tan canlı olarak yayınlanacak.

3 galibiyete ulaşan takımın final-four’a yükseleceği eşleşmede 1-1’lik eşitlik bulunuyor. Seride 4. maç cuma günü yine sarı lacivertlilerin ev sahipliğinde yapılacak.

Çeyrek finalde dün oynanan maçlarda Real Madrid, Partizan’ı deplasmanda 82-80 yenerek ilk galibiyetini alıp seriyi 2-1’e getirdi.

Deplasmanda Maccabi Tel Aviv’i 83-78 yenen Monaco da seride 2-1 öne geçti.

 

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#Fenerbahçe Beko#THY Euroleague#Olympiakos

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