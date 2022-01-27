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THY Euroleague'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 23. hafta programı

#Euroleague#Thy Euroleague
THY Euroleaguede bu hafta hangi maçlar var İşte 23. hafta programı

THY Euroleague'in 23. haftası bugün oynanacak 3 karşılaşma ile başlayacak. Pek çok basketbolsever de bu haftanın kritik maçlarının neler olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, THY Euroleague'de bu hafta hangi maçlar var?

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THY Euroleague'de 23. hafta heyecanı 27 Ocak ve 28 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Anadolu Efes, Rus ekibi Zenit'e konuk olacak. Bu hafta oynanması planlanan Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe karşılaşması ise sarı-lacivertlilerde çıkan korona virüs vakalarından dolayı ertelendi.

Euroleague'de 23. haftanın programı şöyle:

27 Ocak Perşembe:

20.00 Zenit Saint Petersburg - Anadolu Efes
22.00 Olympiakos - Kızılyıldız
23.00 Barcelona - Asvel

28 Ocak Cuma

19.00 UNICS Kazan - CSKA Moskova
21.00 AS Monaco - Real Madrid
22.00 Panathinaikos - Baskonia
22.30 Olimpia Milano - Zalgiris Kaunas
22.30 Bayern Münih - ALBA Berlin

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