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THY Euroleague'de bu hafta hangi maçlar var? 27. hafta heyecanı başlıyor

#THY Euroleague#Euroleague
THY Euroleaguede bu hafta hangi maçlar var 27. hafta heyecanı başlıyor

THY Euroleague'de 27. hafta heyecanı başlıyor. THY Euroleague’de 27. hafta oynanacak 6 karşılaşma ile başlayacak. Peki, THY Euroleague'de bu hafta hangi maçlar var?

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THY Euroleague'de 27. hafta heyecanı 24 ve 25 Şubat günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesine Anadolu Efes evinde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile oynayacak. Fenerbahçe ise deplasmanda Fransız temsilcisi Monaco ile karşı karşıya gelecek.

Euroleague'de 27. hafta programı şöyle:

Bugün:

20.30 Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv
21.00 Zalgiris Kaunas -Real Madrid
21.00 Bayern Münih - CSKA Moskova
22.30 Baskonia - UNICS Kazan
22.45 Olympiakos - Olimpia Milano
23.00 Asvel - ALBA Berlin

25 Şubat Cuma:

20.00 Zenit - Barcelona
22.00 Monaco - Fenerbahçe Beko
22.00 Panathinaikos - Kızılyıldız

 

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