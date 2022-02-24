THY Euroleague'de bu hafta hangi maçlar var? 27. hafta heyecanı başlıyor

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THY Euroleague'de 27. hafta heyecanı 24 ve 25 Şubat günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesine Anadolu Efes evinde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile oynayacak. Fenerbahçe ise deplasmanda Fransız temsilcisi Monaco ile karşı karşıya gelecek.

Euroleague'de 27. hafta programı şöyle:

Bugün:

20.30 Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv

21.00 Zalgiris Kaunas -Real Madrid

21.00 Bayern Münih - CSKA Moskova

22.30 Baskonia - UNICS Kazan

22.45 Olympiakos - Olimpia Milano

23.00 Asvel - ALBA Berlin

25 Şubat Cuma:

20.00 Zenit - Barcelona

22.00 Monaco - Fenerbahçe Beko

22.00 Panathinaikos - Kızılyıldız