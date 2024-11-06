×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

THY Euroleague'de 8. hafta başlıyor

Güncelleme Tarihi:

#THY Euroleague#Fenerbahçe Beko#Anadolu Efes
THY Euroleaguede 8. hafta başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 10:49

THY Euroleague'de 8. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşma başlayacak.

Haberin Devamı

THY Euroleague'de 8. hafta heyecanı yarın ve 8 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Kızılyıldız, ALBA Berlin'i konuk edecek. Bu hafta Fenerbahçe, Fransa deplasmanında Asvel ile karşılaşacak. A. Efes de evinde Fransız ekibi Monaco ile oynayacak. Haftanın önemli müsabakasında Başantrenör Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos, Yunan derbisinde Olympiakos'u ağırlayacak.

Euroleague'de haftanın programı şöyle:

Yarın
21.00 Kızılyıldız - ALBA Berlin
22.30 Olimpia Milano - Real Madrid
22.45 Bayern Münih - Zalgiris Kaunas
22.45 Paris Basketball - Partizan

8 Kasım Cuma
20.00 A. Efes - Monaco
22.00 Asvel - Fenerbahçe Beko
22.15 Panathinaikos - Olympiakos
22.30 Barcelona - Baskonia
22.30 Virtus Bologna - Maccabi Tel Aviv

Haberle ilgili daha fazlası:
#THY Euroleague#Fenerbahçe Beko#Anadolu Efes

BAKMADAN GEÇME!