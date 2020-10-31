THY Euroleague'de 6. haftanın MVP'leri Mirotic ve Grigonis

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Mirotic, Barcelona'nın TD Systems Baskonia'yı 72-71 yendiği mücadelede, Grigonis ise Zalgiris'in ASVEL'i 83-74 mağlup ettiği maçta 27'şer verimlilik puanıyla oynayarak 6. haftanın MVP'si unvanını paylaştı.



Avrupa Ligi'nde 6. kez haftanın MVP'si ödülünü kazanan Mirotic, Baskonia karşısında 18 sayı, 7 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma, 1 blokla oynadı.



Kariyerinde ilk defa bu ödüle layık görülen Grigonis ise ASVEL önünde 25 sayı, 2 ribaunt, 3 asistlik performans sergileyerek Zalgiris'in galibiyetine katkı sağladı.

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