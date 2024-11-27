×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

THY EuroLeague'de 12. hafta heyecanı başlıyor!

Güncelleme Tarihi:

#THY Euroleague#FENERBAHÇE BEKO#ANADOLU EFES
THY EuroLeaguede 12. hafta heyecanı başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 10:28

THY Euroleague'de 12. hafta 28 Kasım Perşembe günü oynanacak 5 karşılaşma ile başlayacak.

Haberin Devamı

THY Euroleague'de 12. hafta heyecanı 28 Kasım Perşembe ve 29 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Zalgiris Kaunas, Baskonia'yı konuk edecek.

Bu hafta Fenerbahçe evinde İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu konuk edecek.

Anadolu Efes ise Fransa deplasmanında ASVEL ile karşılaşacak. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan takımı Panathinaikos da Monaco'yu konuk edecek. Bu hafta ayrıca El Clasico heyecanı yaşanacak ve Barcelona, Real Madrid'i ağırlayacak.
THY Euroleague'de 12. haftanın programı şöyle:

28 Kasım Perşembe

21.00 Zalgiris Kaunas - Baskonia
22.00 ALBA Berlin - Maccabi Tel Aviv
22.30 Partizan - Olympiakos
22.30 Paris Basketbol - Virtus Bologna
22.45 Barcelona - Real Madrid

29 Kasım Cuma

20.45 Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano
22.00 Kızılyıldız - Bayern Münih
22.15 Panathinaikos - Monaco
23.00 ASVEL - A. Efes

Haberle ilgili daha fazlası:
#THY Euroleague#FENERBAHÇE BEKO#ANADOLU EFES

BAKMADAN GEÇME!