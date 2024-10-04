THY EuroLeague yeni sezon | Virtus Bologna-Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 837. maçına çıkıyor. THY Avrupa Ligi 2024-2025 sezonu ilk haftasında, temsilcimiz İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibine konuk olacak. Anadolu Efes, 45 yıllık Avrupa kupaları serüveninde 3 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında 2 kez ikincilikle yetindi. Beş defa Dörtlü Final'de yer alan Anadolu Efes, 2 kez ise üçüncü oldu. İşte Virtus Bologna Anadolu Efes basket maçı canlı yayın bilgisi...

THY EUROLEAGUE 2025-2025 || VIRTUS BOLOGNA-ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague birinci hafta maçında bu akşam (4 Ekim) İtalya’nın Virtus Segafredo Bologna takımına konuk olacak.

Unipol Arena’da oynanacak olan karşılaşma TSİ 22:00’de başlayacak ve S Sport 2 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.