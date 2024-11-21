THY Euroleague ve Eurocup ile yeni anlaşma

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Avrupa'nın önde gelen iki erkek basketbol turnuvası THY Avrupa Ligi ve BKT EuroCup'ın resmi ödeme ortağı Visa olacak.

Visa markası THY Avrupa Ligi ve BKT EuroCup maçlarında, arenada, yayınlar esnasında ve müsabakaların dijital platformlarındaki ilgili içeriklerde etkin bir şekilde yer alacak.

Euroleague Basketball Ticari Direktörü Gawain Davies, "Visa ile imza attığımız iş birliği nedeniyle oldukça heyecanlıyız. Euroleague Basketball için büyük önem taşıdığına inandığımız bu iş birliği, Visa’nın basketbol camiasıyla bağ kurması için de harika bir fırsat sunuyor. Önümüzdeki dönemde Visa'nın dijital ödeme ekosisteminde engelleri ortadan kaldırarak insanları birbirine bağlama taahhüdü ile Euroleague Basketball’unbüyüyen, tutkulu ve küresel izleyici kitlesine unutulmaz anlar yaşatma misyonunun mükemmel uyumuna yakından tanıklık edeceğiz" dedi.

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Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, "Euroleague Basketball ile yaptığımız bu iş birliği, bir sponsorluk anlaşmasından çok daha fazlasını ifade ediyor. Arenalara taşıdığımız temassız ödeme teknolojimiz sayesinde, taraftarlar artık uzun kuyruklarla vakit kaybetmeden hızlı, güvenli ve sorunsuz bir şekilde ödeme yapabilecekler. Bu, yalnızca ödeme süreçlerini kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda taraftarların maç atmosferine tam anlamıyla odaklanmalarını sağlayacak. Avrupa’nın en prestijli basketbol organizasyonlarından biriyle güçlerimizi birleştirmek, Visa’nın yenilikçi ödeme çözümlerini milyonlarca insana ulaştırma vizyonunu bir adım daha ileri taşıyor. Bu nedenle, Avrupa’nın en heyecan verici turnuvalarından birine resmi ödeme sponsoru olarak destek vermekten büyük bir onur ve gurur duyuyoruz” dedi.