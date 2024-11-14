THY EUROLEAGUE | Real Madrid-Anadolu Efes basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 10. hafta maçlarıyla devam ediyor. Anadolu Efes, İspanya’nın Real Madrid takımına konuk oluyor. İki ekibin şimdiye kadar çıktığı 44 karşılaşmada Anadolu Efes, 15 galibiyet ve 29 mağlubiyet elde etti. Temsilcimiz dokuzuncu haftanın ilk gün maçlarında Baskonia Vitoria-Gasteiz’ı deplasmanda 89-84 mağlup etti. İspanya ekibi ise Virtus Segafredo Bologna’yı evinde 98-86 yendi. İşte Real Madrid Anadolu Efes canlı yayın bilgisi..

REAL MADRİD-ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes-Real Madrid THY EuroLeague maçı bugün (14 Kasım) oynanacak.

Wizink Center’da oynanacak olan müsabaka TSİ 22:45’te başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı olarak takip edilecek.