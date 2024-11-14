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THY EUROLEAGUE | Real Madrid-Anadolu Efes basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#THY Euroleague#Anadolu Efes#Real Madrid
THY EUROLEAGUE | Real Madrid-Anadolu Efes basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 11:51

THY EuroLeague temsilcimiz Anadolu Efes, 10. haftada Real Madrid'e konuk oluyor. Anadolu Efes'in ligde beş galibiyet ve dört mağlubiyet ile 10. sırada yer alıyor. Rakip takım ise dört galibiyet ve beş mağlubiyet ile 11. sırada yer alıyor. İki ekip bugün karşı karşıya gelecek. Peki Real Madrid Anadolu Efes basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 10. hafta maçlarıyla devam ediyor. Anadolu Efes, İspanya’nın Real Madrid takımına konuk oluyor. İki ekibin şimdiye kadar çıktığı 44 karşılaşmada Anadolu Efes, 15 galibiyet ve 29 mağlubiyet elde etti. Temsilcimiz dokuzuncu haftanın ilk gün maçlarında Baskonia Vitoria-Gasteiz’ı deplasmanda 89-84 mağlup etti. İspanya ekibi ise Virtus Segafredo Bologna’yı evinde 98-86 yendi. İşte Real Madrid Anadolu Efes canlı yayın bilgisi..

REAL MADRİD-ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes-Real Madrid THY EuroLeague maçı bugün (14 Kasım) oynanacak.

Wizink Center’da oynanacak olan müsabaka TSİ 22:45’te başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı olarak takip edilecek.

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#THY Euroleague#Anadolu Efes#Real Madrid

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