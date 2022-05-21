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Son dakika: THY Euroleague Final Four'da üçüncü Barcelona oldu! Sertaç Şanlı...

#Euroleague#Barcelona#Olympiakos
Son dakika: THY Euroleague Final Fourda üçüncü Barcelona oldu Sertaç Şanlı...

Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da oynanan üçüncülük maçında milli basketbolcumuz Sertaç Şanlı'nın forma giydiği İspanya temsilcisi Barcelona, Yunanistan takımı Olympiakos'u 84-74 mağlup ederek organizasyonu üçüncü sırada noktaladı.

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Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da oynanan üçüncülük maçında İspanya temsilcisi Barcelona, Yunanistan takımı Olympiakos'u 84-74 mağlup ederek organizasyonu üçüncü sırada noktaladı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Stark Arena'da oynanan üçüncülük karşılaşmasına Sarunas Jasikevicius'un yönetimindeki Barcelona; Laprovittola, Calathes, Kuric, Mirotic, Sertaç Şanlı ilk beşiyle başladı. Georgios Bartzokas yönetimindeki Olympiakos ise Walkup, Dorsey, Papanikolaou, Vezenkov, Fall ilk beşiyle parkede yer aldı.

Maça etkili bir başlangıç yapan Barcelona 10-2lik seri yakaladı. Olympiakos ise rakibine 16-10luk seriyle yanıt verirken, ilk periyot 20-18 Barcelona'nın üstünlüğü ile son buldu. İki takımın da birbirine karşı seri yakaladığı bölümlerle geçen ikinci periyot sonunda Barcelona, soyunma odasına 7 sayı farkla önde gitti: 45-38.

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Üçüncü periyot da karşılıklı basketlerle geçilirken, Barcelona skor üstünlüğünü rakibine bırakmadı ve maçın final periyoduna 62-56 önde girdi. Son periyotta ise farkı açan Barcelona, parkeden 10 sayılık farkla 84-74 galip ayrıldı. Barcelona bu sonuçla birlikte Turkish Airlines EuroLeague Final Four'u  3'üncü sırada noktaladı.

Milli basketbolcumuz Sertaç Şanlı mücadeleyi 16 sayı, 3 ribauntla tamamladı.

 

SALON: Stark

HAKEMLER: Ilija Belosevic, Olegs Latisevs, Damir Javor

BARCELONA: Davies 10, Exum 3, Sertaç Şanlı 16, Hayes, Laprovittola 4, Abrines 8, Higgins 11, Jokubaitis 4, Mirotic 19, Calathes 9

OLYMPIACOS: Walkup 8, Dorsey 10, Lountzis, Larentzakis 5, Fall 2, Sloukas 14, Martin 2, Vezenkov 20, Printezis, Papanikolaou, Jean-Charles 2, McKissic 11

1.PERİYOT: 20-18

İLK YARI: 45-38

3. PERİYOT: 62-56

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#Euroleague#Barcelona#Olympiakos

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