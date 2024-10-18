THY EUROLEAGUE | Anadolu Efes-Olimpiakos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Anadolu Efes ve Olympiacos, THY Euroleague 4. haftada mücadele edecek. Temsilcimiz geçtiğimiz hafta Maccabi Playtika Tel Aviv takımına Belgrad’da 93-91 mağlup olmuş, Olympiacos ise İtalya’nın EA7 Emporio Armani Milan takımını evinde 89-68 yenmişti. Euroleague’de üçüncü haftanın ardından Anadolu Efes bir galibiyet ve iki mağlubiyet ile 10., Olympiacos ise iki galibiyet ve bir mağlubiyet ile dördüncü sırada yer alıyor. İşte Anadolu Efes-Olimpiakos THY Euroleague maçı canlı yayın bilgisi...

ANADOLU EFES-OLYMPIACOS BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes ve Yunanistan’ın Olympiacos takımı bu akşam (18 Ekim) saat 20:30’da karşı karşıya gelecek.

Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak mücadele S Sport ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek.