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THY EUROLEAGUE | Anadolu Efes-Olimpiakos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#THY Euroleague#Anadolu Efes#Olympiacos
THY EUROLEAGUE | Anadolu Efes-Olimpiakos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 10:37

Anadolu Efes, THY Euroleague yeni sezon dördüncü haftada Olympiacos'u ağırlıyor. Karşılaşma, meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü olan “Pembe Top Hava Atışı” ile başlayacak. Temsilcimiz, Olympiacos ile Turkish Airlines Euroleague’de 49 kez karşı karşıya geldi. Anadolu Efes bu karşılaşmalarda 25 galibiyet ve 24 mağlubiyet elde etti. Peki Anadolu Efes-Olimpiakos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Anadolu Efes ve Olympiacos, THY Euroleague 4. haftada mücadele edecek. Temsilcimiz geçtiğimiz hafta Maccabi Playtika Tel Aviv takımına Belgrad’da 93-91 mağlup olmuş, Olympiacos ise İtalya’nın EA7 Emporio Armani Milan takımını evinde 89-68 yenmişti. Euroleague’de üçüncü haftanın ardından Anadolu Efes bir galibiyet ve iki mağlubiyet ile 10., Olympiacos ise iki galibiyet ve bir mağlubiyet ile dördüncü sırada yer alıyor. İşte Anadolu Efes-Olimpiakos THY Euroleague maçı canlı yayın bilgisi...

ANADOLU EFES-OLYMPIACOS BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes ve Yunanistan’ın Olympiacos takımı bu akşam (18 Ekim) saat 20:30’da karşı karşıya gelecek.

Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak mücadele S Sport ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek.

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#THY Euroleague#Anadolu Efes#Olympiacos

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