THY EUROLEAGUE 9. HAFTA | Baskonia-Anadolu Efes basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Anadolu Efes, THY EuroLeague'de Baskonia Vitoria-Gasteiz takımına konuk oluyor. THY Avrupa Ligi'nde ise 597. müsabakasını çıkacak temsilcimiz, bu mücadelelerden 319 galibiyet ve 277 yenilgi aldı. Anadolu Efes ile Baskonia Vitoria Gasteiz, Avrupa kupalarında bugüne kadar 29 defa karşı karşıya geldi. Lacivert-beyazlı ekip 15 galibiyet ve 14 mağlubiyet aldı. İşte Baskonya-Anadolu Efes basket maçı canlı yayın bilgileri...

BASKONIA-ANADOLU EFES BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes ve Baskonia maçı bugün saat 22:30’da başlayacak.

Buesa Arena’da oynanacak olan karşılaşma S Sport 2 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Anadolu Efes, THY EuroLeague 8. haftada AS Monaco’ya 81-69 mağlup oldu. askonia Vitoria-Gasteiz ise bir diğer İspanyol ekibi FC Barcelona’ya deplasmanda 91-68 yenildi.

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Euroleague’de sekizinci haftanın ardından Anadolu Efes dört galibiyet ve dört mağlubiyet ile 10., Baskonia Vitoria-Gasteiz ise dört galibiyet ve dört mağlubiyet ile 11. sırada yer alıyor.