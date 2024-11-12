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THY EUROLEAGUE 9. HAFTA | Baskonia-Anadolu Efes basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#THY Avrupa Ligi#Anadolu Efes#Baskonia
THY EUROLEAGUE 9. HAFTA | Baskonia-Anadolu Efes basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 09:53

THY Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin mücadelesi sürüyor. Anadolu Efes, İspanya'nın Baskonia ekibiyle deplasmanda mücadele edecek. Lacivert-beyazlı takım çıktığı 8 maçta 4 galibiyet elde ederken ligde 10. sırada yer alıyor. Daha önce iki ekip THY Avrupa Ligi'nde şimdiye kadar 27 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 14'ünü Anadolu Efes, 13'ünü ise Baskonia kazandı. Geçen sezon oynanan maçlarda Baskonia, İstanbul'dan galibiyetle ayrılırken Anadolu Efes de İspanya'da kazanan taraf olmuştu. Peki Baskonya-Anadolu Efes basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Anadolu Efes, THY EuroLeague'de Baskonia Vitoria-Gasteiz takımına konuk oluyor. THY Avrupa Ligi'nde ise 597. müsabakasını çıkacak temsilcimiz, bu mücadelelerden 319 galibiyet ve 277 yenilgi aldı. Anadolu Efes ile Baskonia Vitoria Gasteiz, Avrupa kupalarında bugüne kadar 29 defa karşı karşıya geldi. Lacivert-beyazlı ekip 15 galibiyet ve 14 mağlubiyet aldı. İşte Baskonya-Anadolu Efes basket maçı canlı yayın bilgileri...

BASKONIA-ANADOLU EFES BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes ve Baskonia maçı bugün saat 22:30’da başlayacak.

Buesa Arena’da oynanacak olan karşılaşma S Sport 2 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Anadolu Efes, THY EuroLeague 8. haftada AS Monaco’ya 81-69 mağlup oldu. askonia Vitoria-Gasteiz ise bir diğer İspanyol ekibi FC Barcelona’ya deplasmanda 91-68 yenildi.

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Euroleague’de sekizinci haftanın ardından Anadolu Efes dört galibiyet ve dört mağlubiyet ile 10., Baskonia Vitoria-Gasteiz ise dört galibiyet ve dört mağlubiyet ile 11. sırada yer alıyor.

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#THY Avrupa Ligi#Anadolu Efes#Baskonia

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