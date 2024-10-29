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THY EUROLEAGUE 6. HAFTA || Anadolu Efes-Barcelona basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#THY Euroleague#Anadolu Efes#Barcelona
THY EUROLEAGUE 6. HAFTA || Anadolu Efes-Barcelona basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2024 10:26

Anadolu Efes, THY EuroLeague 6. haftada Barcelona'yı ağırlayacak. Temsilcimiz geçtiğimiz hafta Olimpia Milano ile karşı karşıya geldi ve rakibini deplasmanda 96-84 yendi. Euroleague’de beşinci haftanın ardından Anadolu Efes üç galibiyet ve iki mağlubiyet ile 6. sırada yer alıyor. Barcelona ise ilk sırada. Peki Anadolu Efes-Barcelona basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Anadolu Efes, Barcelona'yı ağırlıyor. Ligde 4 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunan İspanyol temsilcisi ise liderlik koltuğunda yer alıyor. Ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda Olimpia Milano'yu 96-84 mağlup eden lacivert-beyazlı ekip ise 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle haftaya 6. sırada başlıyor. Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 842. karşılaşmasını oynayacak. Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 594. müsabakasını yapacak. İşte Anadolu Efes-Barcelona maçı canlı yayın bilgisi...

THY EUROLEAGUE 6. HAFTA | ANADOLU EFES-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes ve Barcelona bu akşam (29 Ekim) saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele S Sport 2 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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Anadolu Efes, organizasyonda 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 593 mücadelenin 318'ini kazandı, 275'inden mağlubiyetle ayrıldı.

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#THY Euroleague#Anadolu Efes#Barcelona

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