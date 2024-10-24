THY EUROLEAGUE 5. HAFTA || Olimpia Milano-Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Turkish Airlines Euroleague'de heyecan 5. hafta maçları ile devam ediyor. Anadolu Efes, İtalya’nın Olimpia Milano ekibi ile mücadele edecek. Avrupa arenasındaki 841. maçına çıkacak olan temsilcimiz, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 840 karşılaşmada 474 galibiyet ve 366 yenilgi aldı. Turkish Airlines Euroleague’de ise 593. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 592 karşılaşmada 317 galibiyet ve 275 yenilgi ele etti. İşte Olimpia Milano-Anadolu Efes basket maçı canlı yayın bilgileri...

THY EUROLEAGUE || OLIMPIA MILANO-ANADOLU EFES BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes, bu akşam Olimpia Milano'ya konuk oluyor. Mücadele TSİ 21:30’da başlayacak.

Unipol Forum’da oynanacak karşılaşma S Sport ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek.