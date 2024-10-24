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THY EUROLEAGUE 5. HAFTA || Olimpia Milano-Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#THY Euroleague#Anadolu Efes#Olimpia Milano
THY EUROLEAGUE 5. HAFTA || Olimpia Milano-Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 09:49

Anadolu Efes, THY EuroLeague beşinci hafta maçında Olimpia Milano'ya konuk oluyor. İki ekip Avrupa kupalarında bugüne kadar 42 kez karşı karşıya geldi. Temsilcimiz bu mücadeleler sonucunda 27 galibiyet ve 15 mağlubiyet aldı. Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 40 karşılaşmada ise Anadolu Efes, 26 galibiyet ve 14 mağlubiyet elde etti. Peki Olimpia Milano-Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Turkish Airlines Euroleague'de heyecan 5. hafta maçları ile devam ediyor. Anadolu Efes, İtalya’nın Olimpia Milano ekibi ile mücadele edecek. Avrupa arenasındaki 841. maçına çıkacak olan temsilcimiz, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 840 karşılaşmada 474 galibiyet ve 366 yenilgi aldı. Turkish Airlines Euroleague’de ise 593. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 592 karşılaşmada 317 galibiyet ve 275 yenilgi ele etti. İşte Olimpia Milano-Anadolu Efes basket maçı canlı yayın bilgileri...

THY EUROLEAGUE || OLIMPIA MILANO-ANADOLU EFES BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes, bu akşam Olimpia Milano'ya konuk oluyor. Mücadele TSİ 21:30’da başlayacak.

Unipol Forum’da oynanacak karşılaşma S Sport ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek.

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#THY Euroleague#Anadolu Efes#Olimpia Milano

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