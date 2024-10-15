THY EUROLEAGUE 3. HAFTA | Makkabi Tel Aviv- Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Anadolu Efes ve Makkabi Tel Aviv, 3. hafta karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Beko’ya 83-78 mağlup oldu. Maccabi Playtika Tel Aviv ise AS Monaco’ya deplasmanda 85-79 yenildi. Euroleague’de ikinci haftanın ardından Anadolu Efes bir galibiyet ve bir mağlubiyet ile altıncı, Maccabi Playtika Tel Aviv de bir galibiyet ve bir mağlubiyet ile yedinci sırada yer alıyor. İşte Makkabi Tel Aviv- Anadolu Efes basketbol maçı canlı yayın bilgisi...

MAKKABİ TEL AVİV-ANADOLU EFES BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes, bugün (15 Ekim Salı) Makkabi Tel Aviv'e konuk oluyor.

Belgrad'da Aleksandar Nikolic Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma TSİ 21:05’te başlayacak.

Mücadele Sport 2 ekranlarından canlı olarak takip edilecek.