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THY EUROLEAGUE 3. HAFTA | Makkabi Tel Aviv- Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#THY Euroleague#Anadolu Efes#Makkabi Tel Aviv
THY EUROLEAGUE 3. HAFTA | Makkabi Tel Aviv- Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 10:35

Anadolu Efes, ilk çift maç haftasında Maccabi Playtika Tel Aviv ile mücadele edecek. Temsilcimiz, Avrupa arenasındaki 839. maçına çıkacak. Anadolu Efes ile Maccabi Playtika Tel Aviv, Avrupa kupalarında bugüne kadar 37 defa mücadele etti. Anadolu Efes bu mücadelelerin 21'inde galibiyet aldı ve 16 mağlubiyet aldı. Peki Makkabi Tel Aviv- Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Anadolu Efes ve Makkabi Tel Aviv, 3. hafta karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Beko’ya 83-78 mağlup oldu. Maccabi Playtika Tel Aviv ise AS Monaco’ya deplasmanda 85-79 yenildi. Euroleague’de ikinci haftanın ardından Anadolu Efes bir galibiyet ve bir mağlubiyet ile altıncı, Maccabi Playtika Tel Aviv de bir galibiyet ve bir mağlubiyet ile yedinci sırada yer alıyor. İşte Makkabi Tel Aviv- Anadolu Efes basketbol maçı canlı yayın bilgisi...

MAKKABİ TEL AVİV-ANADOLU EFES BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes, bugün (15 Ekim Salı) Makkabi Tel Aviv'e konuk oluyor.

Belgrad'da Aleksandar Nikolic Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma TSİ 21:05’te başlayacak.

Mücadele Sport 2 ekranlarından canlı olarak takip edilecek.

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#THY Euroleague#Anadolu Efes#Makkabi Tel Aviv

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