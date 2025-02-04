THY EUROLEAGUE 25. HAFTA || Panathinaikos-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Fenerbahçe Beko ve Panathinaikos, THY Avrupa Ligi 25. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Partizan'ı 27 Aralık'ta deplasmanda 90-81 yenen Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, bu mağlubiyetin ardından 2025 yılında çıktığı 6 karşılaşmayı da galibiyetle tamamladı. 24 maçta 14 galibiyet, 10 yenilgisi bulunan Panathinaikos ise 5. sırada bulunuyor. İki takım bugüne kadar 38 kez karşı karşıya gelirken bu müsabakalarda Panathinaikos 21, Fenerbahçe Beko 17 galibiyet aldı. İşte Panathinaikos-Fenerbahçe Beko basket maçı canlı yayın bilgisi...

PANATHINAKOS-FENERBAHÇE BEKO BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Panathinaikos - Fenerbahçe Beko karşılaşması bu akşam (4 Şubat) TSİ 22.15’te başlayacak. OAKA’da oynanacak mücadele S Sport ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek.

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Karşılaşmayı Juan Carlos Garcia, Rain Peerandi, Kristaps Konstantinovs hakem üçlüsü yönetecek.

FENERBAHÇE BEKO DEPLASMANDA KAZANDI

Anadolu Efes, ALBA Berlin, Zalgiris ve Virtus Segafredo Bologna'yı sahasında yenen Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız ve Olympiakos maçlarını deplasmanda kazandı.

Barcelona ve Baskonia deplasmanlarında üst üste mağlup olan Yunanistan ekibi ise ardından oynadığı Zalgiris ve Emporio Armani Milan maçlarını kazanmayı başardı.

Ergin Ataman'ın ekibi, Fenerbahçe Beko'yla biri Dörtlü Final'de olmak üzere oynadığı son 3 maçtan galibiyetle ayrıldı. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Panathinaikos 81-76 kazanmıştı.