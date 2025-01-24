THY EUROLEAGUE 23. HAFTA || Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe Beko, Olympiacos’a konuk oluyor. Temsilcimiz Turkish Airlines EuroLeague’de geride kalan çift maç haftasını iki galibiyetle kapattı. Fenerbahçe Beko, ilk olarak 15 Ocak Çarşamba günü konuk olduğu Kızılyıldız’ı 91-96 mağlup etti. İkinci karşılaşmada ise 17 Ocak Cuma günü konuk ettiği Zalgiris Kaunas’ı 98-86 ile geçerek 21. maçında 14. galibiyetini elde etti. Rakip takım ise bu sezon EuroLeague’de oynadığı 22 maçta 16 galibiyet elde etti ve haftaya lider giriyor. İşte Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın bilgisi...

OLYMPIAKOS FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko, bugün (24 Ocak) deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak.

Barış ve Dostluk Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat TSİ 22.15’te başlayacak.

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Karşılaşmayı Sreten Radovic, Emilio Perez, Robert Vyklicky hakem üçlüsü yönetecek.