THY EUROLEAGUE 20. HAFTA || Fenerbahçe Beko-ALBA Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Fenerbahçe BEKO, THY EuroLeague 20. haftada ALBA Berlin'i ağırlıyor. Sarı lacivertli takım, 18. maçında 11. galibiyetini alarak ilk 6 içindeki yerini korudu. İki takım arasında bugüne dek oynanan 13 maçta Fenerbahçe Beko 9 galibiyet alırken, ALBA Berlin ise 4 maçta sevinen taraf oldu. Sarı-lacivertliler, rakibiyle karşılaştığı son 5 müsabakayı da kazanmayı başardı. Ligin 13. haftasında İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı deplasmanda 90-88 yenen ALBA Berlin, bu maçın ardından çıktığı 6 karşılaşmadan da yenik ayrıldı. Diğer taraftan Fenerbahçe Beko’da Scottie Wilbekin, Arturs Zagars ve Wade Baldwin IV sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. İşte Fenerbahçe Beko-ALBA Berlin maçı canlı yayın kanalı...

FENERBAHÇE BEKO-ALBA BERLİN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu 20. hafta maçında Alba Berlin’i konuk ediyor.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele bu akşam (9 Ocak) saat 20.45'te başlayacak ve S Sport ekranları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Karşılaşmayı Carmelo Paternico yönetecek.