×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

THY EUROLEAGUE 20. HAFTA || Fenerbahçe Beko-ALBA Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe Beko#ALBA Berlin#THY Euroleague
THY EUROLEAGUE 20. HAFTA || Fenerbahçe Beko-ALBA Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 10:29

Fenerbahçe BEKO, Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i konuk ediyor. İki ekip, Turkish Airlines EuroLeague 20. haftada karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı ekip, Anadolu Efes'i 84-76 mağlup edip 3 maçlık mağlubiyet serisine son vermişti. 19 haftada 3 kez kazanan ALBA Berlin ise ligde son sırada bulunuyor. Peki Fenerbahçe Beko-ALBA Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgisi...

Haberin Devamı

Fenerbahçe BEKO, THY EuroLeague 20. haftada ALBA Berlin'i ağırlıyor. Sarı lacivertli takım, 18. maçında 11. galibiyetini alarak ilk 6 içindeki yerini korudu. İki takım arasında bugüne dek oynanan 13 maçta Fenerbahçe Beko 9 galibiyet alırken, ALBA Berlin ise 4 maçta sevinen taraf oldu. Sarı-lacivertliler, rakibiyle karşılaştığı son 5 müsabakayı da kazanmayı başardı. Ligin 13. haftasında İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı deplasmanda 90-88 yenen ALBA Berlin, bu maçın ardından çıktığı 6 karşılaşmadan da yenik ayrıldı. Diğer taraftan Fenerbahçe Beko’da Scottie Wilbekin, Arturs Zagars ve Wade Baldwin IV sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. İşte Fenerbahçe Beko-ALBA Berlin maçı canlı yayın kanalı...

FENERBAHÇE BEKO-ALBA BERLİN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Haberin Devamı

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu 20. hafta maçında Alba Berlin’i konuk ediyor.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele bu akşam (9 Ocak) saat 20.45'te başlayacak ve S Sport ekranları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Karşılaşmayı Carmelo Paternico yönetecek.

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe Beko#ALBA Berlin#THY Euroleague

BAKMADAN GEÇME!