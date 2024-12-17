THY EUROLEAGUE 16. HAFTA || Barcelona-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Fenerbahçe Beko ve Barcelona, THY Avrupa Ligi 16. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Katalanlar, son maçında EA7 Emporio Armani Milan’a 81-94 yenildi. Sarı lacivertli ekip ise 15. maçlar sonunda 10 galibiyette bulunuyor. Ayrıca Fenerbahçe Beko’da Scottie Wilbekin, Dyshawn Pierre ve Arturs Zagars’ın sakatlıkları bulunuyor. İşte Barcelona-Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın bilgisi...

BARCELONA FENERBAHÇE BEKO BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu 16. hafta maçında Barcelona’ya konuk oluyor. Karşılaşma bu akşam (17 Aralık Salı) TSİ 22.30’da başlayacak.

Palau Blaugrana’da oynanacak mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Karşılaşmayı Tomislav Hordov (Hırvatistan), Rain Peerandi (Estonya), Steve Bittner (Almanya) hakem üçlüsü yönetecek.