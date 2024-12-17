×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

THY EUROLEAGUE 16. HAFTA || Barcelona-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Güncelleme Tarihi:

#THY Euroleague#Fenerbahçe BEKO#Barcelona
THY EUROLEAGUE 16. HAFTA || Barcelona-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 13:02

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 16. hafta maçında Barcelona’ya konuk olacak. Sarı-lacivertliler, İspanyol ekibini yıldır deplasmanda yenemedi. Temsilcimiz son maçında son maçında Monaco’yu ağırladı ve karşılaşmadan 69-99 mağlup ayrılarak 15. maçlar sonunda 10 galibiyette kaldı. Barcelona, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 15 maçta 8 galibiyet aldı. Peki Barcelona-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Haberin Devamı

Fenerbahçe Beko ve Barcelona, THY Avrupa Ligi 16. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Katalanlar, son maçında EA7 Emporio Armani Milan’a 81-94 yenildi. Sarı lacivertli ekip ise 15. maçlar sonunda 10 galibiyette bulunuyor. Ayrıca Fenerbahçe Beko’da Scottie Wilbekin, Dyshawn Pierre ve Arturs Zagars’ın sakatlıkları bulunuyor. İşte Barcelona-Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın bilgisi...

BARCELONA FENERBAHÇE BEKO BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu 16. hafta maçında Barcelona’ya konuk oluyor. Karşılaşma bu akşam (17 Aralık Salı) TSİ 22.30’da başlayacak.

Palau Blaugrana’da oynanacak mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Karşılaşmayı Tomislav Hordov (Hırvatistan), Rain Peerandi (Estonya), Steve Bittner (Almanya) hakem üçlüsü yönetecek.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#THY Euroleague#Fenerbahçe BEKO#Barcelona

BAKMADAN GEÇME!