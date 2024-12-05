THY EUROLEAGUE 14. HAFTA || Zalgiris-Anadolu Efes basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Anadolu Efes, deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes ile Zalgiris Kaunas, Avrupa kupalarında bugüne kadar 28 kez karşılaştı. Temsilcimiz bu müsabakalarda 14 galibiyet ve 14 mağlubiyet aldı. Lacivert beyazlı ekip geçtiğimiz hafta Alman temsilcisi Bayern Münih’i Basketbol Gelişim Merkezi’nde 101-90 mağlup etmiş, Zalgiris Kaunas ise Sırbistan’ın Partizan takımına deplasmanda 84-78 yenilmişti. Anadolu Efes yedi galibiyet ve altı mağlubiyet ile yedinci, Zalgiris Kaunas da yedi galibiyet ve altı mağlubiyet ile dokuzuncu sırada yer alıyor. İşte Zalgiris-Anadolu Efes maçı canlı yayın bilgisi..

ZALGİRİS ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Zalgiris ve Anadolu Efes maçı bu akşam (5 Aralık) TSİ 21:00’de başlayacak.

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Zalgirio Arena’da oynanacak olan karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.