×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

THY EUROLEAGUE 14. HAFTA || Zalgiris-Anadolu Efes basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Güncelleme Tarihi:

#Zalgiris#Anadolu Efes#THY Euroleague
THY EUROLEAGUE 14. HAFTA || Zalgiris-Anadolu Efes basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 11:52

Anadolu Efes, THY Euroleague 14. hafta maçında Zalgiris Kaunas'a konuk oluyor. Lacivert beyazlılar, Bayern Münih'i 101-90 ile geçti. Temsilcimiz çift maç haftasında 2'de 2 yapmak istiyor. Anadolu Efes, ligde oynadığı 13 maçta 7 galibiyet alırken 6 karşılaşmada rakiplerine üstünlük kuramadı. Rakip takım ise son 6 maçta yalnızca 1 galibiyet elde edebilen Zalgiris de Anadolu Efes ile aynı galibiyet ve yenilgi istatistiğine sahip. Peki Zalgiris-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Haberin Devamı

Anadolu Efes, deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes ile Zalgiris Kaunas, Avrupa kupalarında bugüne kadar 28 kez karşılaştı. Temsilcimiz bu müsabakalarda 14 galibiyet ve 14 mağlubiyet aldı. Lacivert beyazlı ekip geçtiğimiz hafta Alman temsilcisi Bayern Münih’i Basketbol Gelişim Merkezi’nde 101-90 mağlup etmiş, Zalgiris Kaunas ise Sırbistan’ın Partizan takımına deplasmanda 84-78 yenilmişti. Anadolu Efes yedi galibiyet ve altı mağlubiyet ile yedinci, Zalgiris Kaunas da yedi galibiyet ve altı mağlubiyet ile dokuzuncu sırada yer alıyor. İşte Zalgiris-Anadolu Efes maçı canlı yayın bilgisi..

ZALGİRİS ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Zalgiris ve Anadolu Efes maçı bu akşam (5 Aralık) TSİ 21:00’de başlayacak.

Haberin Devamı

Zalgirio Arena’da oynanacak olan karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zalgiris#Anadolu Efes#THY Euroleague

BAKMADAN GEÇME!