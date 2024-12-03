THY EUROLEAGUE 13. HAFTA || Baskonia-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya temsilcisi karşı karşıya geliyor. İspanyol ekibi evinde oynadığı son iki karşılaşmada Anadolu Efes ve AS Monaco karşısında yenildi. Rakip takımın ligde 12 müsabakada 5 galibiyeti bulunuyor. askonia, 7 karşılaşmada da rakiplerine üstünlük kuramadı ve 13. sırada yer aldı. Diğer taraftan Avrupa Ligi'nin 12. haftasında 6 maçlık serisi EA7 Emporio Armani Milan karşılaşmasında son bulan Fenerbahçe ise kazanarak yeniden ritim yakalamayı hedefliyor. İşte Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın bilgisi...

BASKONIA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 13. haftada Baskonia ile mücadele edecek. İki ekip bugün (3 Aralık) TSİ 22.30’da karşı karşıya gelecek.

Buesa Arena’da oynanacak mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.