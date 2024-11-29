THY EUROLEAGUE 12. HAFTA || LDLC Asvel-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 12. haftada LDLC ASVEL ile mücadele edecek. İki ekip Avrupa kupalarında bugüne kadar 18 kez karşılaşırken, lacivert beyazlılar 13 galibiyet ve beş mağlubiyet aldı. Türk temsilcisi, 2 şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde 600. müsabakasını yapacak. Anadolu Efes, geçtiğimiz hafta Fransız temsilcisi Paris Basketball’a Basketbol Gelişim Merkezi’nde 93-84 mağlup oldu. Rakip takım ise AS Monaco’ya deplasmanda 103-92 yenilmişti. İşte LDLC Asvel-Anadolu Efes maçı canlı yayın bilgisi...

LDLC ASVEL-ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

THY EuroLeague temsilcimiz Anadolu Efes, 12. hafta maçında LDLC Asvel Villeurbanne'ne konuk oluyor. Bu akşam (29 Kasım) oynanacak karşılaşma TSİ 23:00’te başlayacak.

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LDLC Arena’da oynanacak mücadele S Sport 2 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

AVRUPA'DA 848. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 848. karşılaşmasını oynayacak.

Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 846 maçta 478 galibiyet elde etti, 369 yenilgi yaşadı.

Türk temsilcisi, 2 şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde 600. müsabakasını yapacak.

Organizasyonda 2001-02 sezonundan bu yana 599 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmaların 321'ini kazandı, 278'inden mağlup ayrıldı.