THY Avrupa Ligi'nde şubat ayının MVP'si Kendrick Nunn oldu

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THY Avrupa Ligi'nde şubat ayının en değerli oyuncusu (MVP), Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'un ABD'li basketbolcusu Kendrick Nunn oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Panathinaikos formasıyla şubatta çıktığı 3 maçta 25,7 sayı, 5 asist ve 26,3 verimlilik puanı ortalamaları yakalayan Nunn, ayın MVP'si seçildi.

Yıldız basketbolcu, söz konusu maçlardaki iki sayılık atışlarda yüzde 68, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 50 isabet oranıyla oynadı.

Ligde ikinci sezonunu geçiren 29 yaşındaki skorer oyuncu, kariyerinde ikinci kez bu ünvanı elde etti.