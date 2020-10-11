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Basketbol
Haber Giriş: 11.10.2020 - 18:57 | Son Güncelleme:

THY Avrupa Ligi'nde ikinci haftanın MVP'si Jordan Loyd

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THY Avrupa Ligi'nde ikinci haftanın MVP'si Jordan Loyd
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Sırbistan ekibi Kızılyıldız mts forması giyen ABD'li basketbolcu Jordan Loyd, THY Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Loyd, takımının sahasında İspanya temsilcisi TD Systems Baskonia'yı 90-73 yendiği mücadelede 34 verimlilik puanıyla oynayarak ikinci haftanın MVP'si unvanını elde etti.

Karşılaşmada 30 sayı, 6 ribaunt, 2 asist, 2 top çalmalık performans sergileyen ABD'li skorer, kariyerinde ilk kez bu unvana layık görüldü.

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