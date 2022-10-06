Bayern Münih 62-74 Fenerbahçe Beko (Maçın özeti)

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Euroleague'de 2022-2023 sezonun ilk haftasında Bayern Münih ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaştı.
Mücadeleyi temsilcimiz Fenerbahçe Beko 74-62 kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı.
SALON: Audi Dome
HAKEMLER: Carlos Juan Garcia, Tomislav Hordov, Uros Nikolic
BAYERN MÜNİH: Winston 6, Jaramaz 2, Lucic 2, Gillespie 4, Wimberg, Weiler-Babb 12, Obst 10, Walden 6, Rubit 2, Hunter 18, Sisko, Zipser
FENERBAHÇE BEKO: Calathes 12, Wilbekin 6, Pierre 10, Hayes-Davis 11, Motley 8, Edwards 4, Guduric 6, Jekiri 15, Booker 2, İsmet Akpınar
1İNCİ PERİYOT: 19-21
İLK YARI: 34-40
3ÜNCÜ PERİYOT: 46-59