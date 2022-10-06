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Bayern Münih 62-74 Fenerbahçe Beko (Maçın özeti)

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#THY Avrupa Ligi#Bayern Münih-Fenerbahçe Beko Maçı#Seoanasayfa
Bayern Münih 62-74 Fenerbahçe Beko (Maçın özeti)
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2022 23:15

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in ilk haftasında Bayern Münih'i 74-62 mağlup etti.

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Euroleague'de 2022-2023 sezonun ilk haftasında Bayern Münih ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi temsilcimiz Fenerbahçe Beko 74-62 kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı.

SALON: Audi Dome

HAKEMLER: Carlos Juan Garcia, Tomislav Hordov, Uros Nikolic

BAYERN MÜNİH: Winston 6, Jaramaz 2, Lucic 2, Gillespie 4, Wimberg, Weiler-Babb 12, Obst 10, Walden 6, Rubit 2, Hunter 18, Sisko, Zipser

FENERBAHÇE BEKO: Calathes 12, Wilbekin 6, Pierre 10, Hayes-Davis 11, Motley 8, Edwards 4, Guduric 6, Jekiri 15, Booker 2, İsmet Akpınar

1İNCİ PERİYOT: 19-21

İLK YARI: 34-40

3ÜNCÜ PERİYOT: 46-59

 

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#THY Avrupa Ligi#Bayern Münih-Fenerbahçe Beko Maçı#Seoanasayfa

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