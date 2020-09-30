THY Avrupa Ligi'nde bir ilk! Obradovic 7 sezon sonra yok...

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde yer alacak 18 takım içinde en tecrübeli ve başarılı başantrenör olarak AX Armani Exchange Olimpia Milan'ın İtalyan çalıştırıcısı Ettore Messina olarak ön plana çıkıyor.

Avrupa Ligi tarafından "efsane" olarak nitelendirilen ve Avrupa basketbolunun en iyi başantrenörü olarak gösterilen Zeljko Obradovic'in Fenerbahçe Beko'dan ayrılması ve bir sezon takım çalıştırmama kararıyla ligin en tecrübelisi Messina oldu.

Avrupa basketboluna 5 sezon sonra geçen yıl ülkesinin takımı AX Armani Exchange Olimpia Milan için dönen Messina, bu kupayı Virtus Bologna ve CSKA Moskova'yla ikişer kez kazandı.



- Şampiyonluk yaşayan 5 başantrenör var



Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde takım çalıştıracak başantrenörler içinde şampiyonluk yaşayan 5 isim bulunuyor.

Messina 4 şampiyonlukla listenin başında yer alırken, Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso ile CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis takımlarıyla ikişer kez mutlu sona ulaştı.

Zenit'i çalıştıracak Xavi Pascual daha önce Barcelona'yla, Olmypiakos'a dönen Georgios Bartzokas Yunan ekibiyle birer kez Avrupa'nın en büyük kupasını kaldırdı.



- Ergin Ataman'ın 15. sezonu olacak



Anadolu Efes'in tecrübeli başantrenörü Ergin Ataman, Avrupa Ligi sahnesine 15. kez çıkacak.

Başarılı başantrenör, Messina, Dusko Ivanovic (Baskonia) ve Aito Garcia Reneses'den (ALBA Berlin) sonra organizasyonda en çok yer alan dördüncü başantrenör olarak sezona başlayacak.



- Obradovic 7 sezon sonra yok



THY Avrupa Ligi, 2013'ten sonra ilk kez Avrupa'nın en başarılı başantrenörü Zeljko Obradovic olmadan başlayacak.

Obradovic, 2001'de itibaren tek isim altında oynanan Avrupa Ligi'nde ikinci kez yer almayacak. Tecrübeli başantrenör Panathinaikos'tan ayrıldıktan sonra 2012-2013 sezonunda da takım çalıştırmamıştı.

Avrupa Ligi'nde 7 yıl sonra yer almayacak Obradovic, 25 sezon yer aldığı organizasyonda 9 kez şampiyon olarak tarihin en başarılı başantrenörü olarak dikkati çekiyor.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde yer alacak başantrenörlerin bu kulvardaki başarıları, yer aldıkları sezon sayıları (bu sezon dahil değil) ve yaşları şöyle:

İsim Takım Yaş Sezon Şampiyonluk

Ettore Messina AX Armani Exchange Olimpia Milan 61 18 4

Pablo Laso Real Madrid 53 9 2

Dimitris Itoudis CSKA Moskova 50 6 2

Xavi Pascual Zenit 48 13 1

Georgios Bartzokas Olympiakos 55 8 1

Dusko Ivanovic Baskonia 63 16

Aito Garcia Reneses ALBA Berlin 74 15 -

Ergin Ataman Anadolu Efes 54 14 -

Ioannis Sfairopoulos Maccabi Playtika 53 6 -

Rimas Kurtinaitis Khimki 60 5 -

Andrea Trinchieri Bayern Münih 52 5 -

Sarunas Jasikevicius Barcelona 44 5 -

Sasa Obradovic Kızılyıldız mts 51 3 -

Sarunas Jasikevicius Valencia 49 1 -

Igor Kokoskov Fenerbahçe Beko 49 - -

Georgios Vovoras Panathinaikos OPAP 44 - -

Martin Schiller Zalgiris 38 - -

TJ Parker ASVEL 36 - -





- Avrupa Ligi tecrübesi olmayanlar dikkati çekiyor



Bu sezon THY Avrupa Ligi organizasyonunda 4 yeni başantrenör olacak.

Bu isimlerin başında Fenerbahçe Beko'nun Sırp başantrenörü Igor Kokoskov geliyor. Uzun yıllar NBA'de çalışan, Slovenya Milli Takımı'nı Avrupa şampiyonluğuna taşıyan 49 yaşındaki başantrenör, kariyerinin ilk Avrupa Ligi deneyimini sarı-lacivertlilerle yaşayacak.

Kokoskov gibi Georgios Vovoras (Panathinaikos OPAP), Martin Schiller (Zalgiris) ve TJ Parker (ASVEL) da ilk Avrupa Ligi sezonlarını takımlarıyla geçirecek.



- Ligin en yaşlısı Reneses, en genci TJ Parker



THY Avrupa Ligi'nde bu sezon en yaşlı başantrenör Alman ekibi ALBA Berlin'i çalıştıracak Aito Garcia Reneses olacak.

İspanyol ekibinin 74 yaşındaki başantrenörü, 16. kez Avrupa Ligi tecrübesi yaşayacak.

Ligin en genç başantrenörü olarak ise Fransız temsilcisi Asvel'in 36 yaşındaki çalıştırıcısı TJ Parker görev yapacak. Geçen sezon asistan koç olarak görev alan Parker, ilk kez bu kulvarda başantrenörlük yapacak.