MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriTHY Avrupa Ligi'nde 18. haftanın MVP'si Joffrey Lauvergne
GeriBasketbol THY Avrupa Ligi'nde 18. haftanın MVP'si Joffrey Lauvergne
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 09.01.2021 - 17:25 | Son Güncelleme:

THY Avrupa Ligi'nde 18. haftanın MVP'si Joffrey Lauvergne

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
THY Avrupa Ligi'nde 18. haftanın MVP'si Joffrey Lauvergne
Abone Olgoogle-news

Litvanya kulübü Zalgiris'in Fransız basketbolcusu Joffrey Lauvergne, THY Avrupa Ligi'nde 18. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Lauvergne, takımının Rus ekibi Khimki'yi 102-75 yendiği karşılaşmada 38 verimlilik puanıyla oynayarak haftanın MVP'si unvanını elde etti.

Khimki'ye karşı yüzde 92,8 şut isabetiyle 29 sayı, 9 ribaunt, 2 asist üreten Fransız pivot, kariyerinde ilk kez bu unvana layık görüldü

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle