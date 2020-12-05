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Basketbol
AA
Haber Giriş: 05.12.2020 - 16:09 | Son Güncelleme:

THY Avrupa Ligi'nde 12. haftanın MVP'si Walter Tavares

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THY Avrupa Ligi'nde 12. haftanın MVP'si Walter Tavares
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İspanya ekibi Real Madrid'de forma giyen Walter Tavares, THY Avrupa Ligi'nde 12. hafta maçlarının en değerli oyuncusu seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Yeşil Burun Adaları vatandaşı 28 yaşındaki pivot, takımının konuk ettiği Fransa temsilcisi ASVEL'i 91-84 yendiği mücadelede 29 verimlilik puanı elde etti.

Karşılaşmada 19 sayı, 6 ribaunt, 4 blok, 1'er asist ve top çalmalık performans sergileyen Tavares, 12. haftanın MVP'si unvanını elde etti.

THY Avrupa Liginde 12. haftanın MVPsi Walter Tavares

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