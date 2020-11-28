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Basketbol
AA
Haber Giriş: 28.11.2020 - 16:42 | Son Güncelleme:

THY Avrupa Ligi'nde 11. haftanın MVP'si Luke Sikma

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THY Avrupa Ligi'nde 11. haftanın MVP'si Luke Sikma
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Almanya ekibi ALBA Berlin'in ABD'li basketbolcusu Luke Sikma, THY Avrupa Ligi'nde 11. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Sikma, takımının sahasında Rusya temsilcisi Khimki'yi 100-80 yendiği mücadelede 32 verimlilik puanıyla oynayarak 11. haftanın MVP'si unvanını elde etti.

Karşılaşmada 20 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, 3 top çalmalık performans sergileyen ABD'li basketbolcu, kariyerinde ikinci kez bu unvana layık görüldü

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