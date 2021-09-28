THY Avrupa Ligi ne zaman başlayacak? İşte tarih bilgisi

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Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki derbi heyecanı 12 ve 28. haftalarda yaşanacak. Türk derbisine, 25 Kasım'da Fenerbahçe Beko, 3 Mart'ta ise Anadolu Efes ev sahipliği yapacak. İşte, THY Avrupa Ligi'nde ilk hafta maç tarihi...

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunda 2020-2021 sezonu 30 Eylül Perşembe günü başlayacak.

Takımların 34'er maç oynayacağı normal sezonun açılış karşılaşmasında son şampiyon Anadolu Efes, deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak. Organizasyonda mücadele edecek diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko ise Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını ağırlayacak.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki derbi heyecanı 12 ve 28. haftalarda yaşanacak. Türk derbisine, 25 Kasım'da Fenerbahçe Beko, 3 Mart'ta Anadolu Efes ev sahipliği yapacak.

Normal sezonun 8 Nisan'da tamamlanacağı ligde, puan tablosunun ilk 8 sırasındaki ekipler çeyrek finale yükselecek.

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THY Avrupa Ligi 2021-22 sezonu ilk hafta programı şöyle:

30 Eylül Perşembe:

Monaco (Fransa) - Panathinaikos (Yunanistan)

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Bayern Münih (Almanya)

AX Armani Exchange Milan (İtalya) - CSKA Moskova (Rusya)

Real Madrid (İspanya) - Anadolu Efes

1 Ekim Cuma:

Unics Kazan (Rusya) - Zenit (Rusya)

Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız (Sırbistan)

LDLC ASVEL (Fransa) - Zalgiris (Litvanya)

Olympiakos (Yunanistan) - Baskonia (İspanya)

Barcelona (İspanya) - ALBA Berlin (Almanya)