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THY Avrupa Ligi ne zaman başlayacak? İşte tarih bilgisi

#THY Avrupa Ligi#THY Avrupa Ligi Ne Zaman Başlayacak?
THY Avrupa Ligi ne zaman başlayacak İşte tarih bilgisi

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun perdesi kısa süre sonra açılıyor. Öte yandan Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 2021-22 sezonunun fikstürü belli olmuştu. Peki, THY Avrupa Ligi ne zaman başlayacak?

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Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki derbi heyecanı 12 ve 28. haftalarda yaşanacak. Türk derbisine, 25 Kasım'da Fenerbahçe Beko, 3 Mart'ta ise Anadolu Efes ev sahipliği yapacak. İşte, THY Avrupa Ligi'nde ilk hafta maç tarihi...

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunda 2020-2021 sezonu 30 Eylül Perşembe günü başlayacak.

Takımların 34'er maç oynayacağı normal sezonun açılış karşılaşmasında son şampiyon Anadolu Efes, deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak. Organizasyonda mücadele edecek diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko ise Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını ağırlayacak.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki derbi heyecanı 12 ve 28. haftalarda yaşanacak. Türk derbisine, 25 Kasım'da Fenerbahçe Beko, 3 Mart'ta Anadolu Efes ev sahipliği yapacak.

Normal sezonun 8 Nisan'da tamamlanacağı ligde, puan tablosunun ilk 8 sırasındaki ekipler çeyrek finale yükselecek.

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THY Avrupa Ligi 2021-22 sezonu ilk hafta programı şöyle:

30 Eylül Perşembe:

Monaco (Fransa) - Panathinaikos (Yunanistan)

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Bayern Münih (Almanya)

AX Armani Exchange Milan (İtalya) - CSKA Moskova (Rusya)

Real Madrid (İspanya) - Anadolu Efes

1 Ekim Cuma:

Unics Kazan (Rusya) - Zenit (Rusya)

Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız (Sırbistan)

LDLC ASVEL (Fransa) - Zalgiris (Litvanya)

Olympiakos (Yunanistan) - Baskonia (İspanya)

Barcelona (İspanya) - ALBA Berlin (Almanya)

 

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#THY Avrupa Ligi#THY Avrupa Ligi Ne Zaman Başlayacak?