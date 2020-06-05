Thuram ve Plea, Schwolow'a karşı! M'Gladbach'ın galibiyetine iddaa'da...

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FREIBURG - M'GLADBACH

Koronavirüs salgını sonrası oynadığı 4 maçta henüz galibiyet elde edemeyen Freiburg'ta, en çok dikkat çeken isim kaleci Alexander Schwolow olmuştu.

Frankfurt deplasmanında yaptığı 13 kurtarışla tarihe geçen Schwolow, son olarak Leverkusen maçında ise savunmasıyla anlaşamadı ve boşa çıkıp Kai Havertz'den golü yedi...

Forvet oyuncularından Gian-Luca Waldschmidt sakatlığını tamamen atlattı ve ilk 11 oynayacak seviyeye geldi, TD Christian Streich'tan forma bekliyor. Savunmanın önemli isimlerinden Manuel Gulde ise Leverkusen maçında sakatlanmıştı, bu hafta takımını yalnız bırakacak.

M'Gladbach ise Marcus Thuram'ın hem attığı gollerle hem de George Floyd'u anan gol sevinciyle damgasını vurduğu maçta Union Berlin'i 4-1'le geçmeyi başarmıştı.

Alassane Plea ile birlikte hücumda müthiş işler çıkartıyorlar. Hazır durumda olduğu rapor edilen Breel Embolo'nun ilk 11'e girmesi kolay olmayacak.

Sarı kart cezası sona eren Tony Jantschke da defansif kurguda yer kapma çabasında ancak TD Marco Rose, Bremen deplasmanındaki gibi 3'lü savunmayla çıkmayacaktır.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- M'Gladbach'ın ligdeki son 7 maçının 6'si "2.5 ÜST" bitti.

- Freiburg'un iç sahadaki son 6 lig maçının 5'i ise "2.5 ALT" oldu.

- M'Gladbach ligdeki son 5 deplasman maçında yenilgi yüzü görmedi ancak, Freiburg ev sahipliğinde oynadıkları son 9 resmi maçın sadece 1'ini kazanabildiler.

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Bayern'li Thiago'dan Freiburg ağlarına enfes bir gol! Hatırlayalım...