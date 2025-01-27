Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 35 sayısıyla kazandı

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NBA'de tek maç yapıldı. Batı Konferansı lideri Thunder, konferans 13'üncüsü Portland Trail Blazers'a konuk oldu.
İkinci çeyrekteki skorer oyunuyla kontrolü ele alan Thunder, boyalı alandaki etkili performansıyla mücadeleden 118-108 galip ayrıldı.
Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 35 sayı, 5 ribaunt ve Jalen Williams 24 sayı, 8 asistle galibiyete katkı sağladı.
Son 4 maçta üçüncü kez kazanan Thunder, 37 galibiyet, 8 mağlubiyetle zirvede yer aldı.
Trail Blazers'ta ise Deni Avdija'nın 28 sayı, 8 ribaunt, 8 asist ve Scoot Henderson'ın 25 sayı, 5 ribauntluk performansları, sezonun 29. mağlubiyetini engelleyemedi.
❝He elevates for the FLUSH.❞ 😤 pic.twitter.com/HZVlr7fnNz— OKC THUNDER (@okcthunder) January 27, 2025