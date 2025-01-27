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Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 35 sayısıyla kazandı

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#NBA#Oklahoma City Thunder#Shai Gilgeous-Alexander
Thunder, Shai Gilgeous-Alexanderın 35 sayısıyla kazandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2025 10:33

NBA'de Oklahoma City Thunder, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 118-108 yendi.

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NBA'de tek maç yapıldı. Batı Konferansı lideri Thunder, konferans 13'üncüsü Portland Trail Blazers'a konuk oldu.

İkinci çeyrekteki skorer oyunuyla kontrolü ele alan Thunder, boyalı alandaki etkili performansıyla mücadeleden 118-108 galip ayrıldı.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 35 sayı, 5 ribaunt ve Jalen Williams 24 sayı, 8 asistle galibiyete katkı sağladı.

Son 4 maçta üçüncü kez kazanan Thunder, 37 galibiyet, 8 mağlubiyetle zirvede yer aldı.

Trail Blazers'ta ise Deni Avdija'nın 28 sayı, 8 ribaunt, 8 asist ve Scoot Henderson'ın 25 sayı, 5 ribauntluk performansları, sezonun 29. mağlubiyetini engelleyemedi.

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#NBA#Oklahoma City Thunder#Shai Gilgeous-Alexander

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