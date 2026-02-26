×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Thorsten Fink: 'Türk futbolu için çok önemli bir galibiyetti'

Güncelleme Tarihi:

#Samsunspor#Konferans Ligi#Fink
Thorsten Fink: Türk futbolu için çok önemli bir galibiyetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2026 23:13

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Shkendija'yı eleyerek Konferans Ligi'nde tur atladıkları maçtan sonra konuştu.

Haberin Devamı

UEFA Konferans Ligi'nde Shkendija'yı eleyerek son 16'ya yükselen Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Thorsten Fink'in sözleri;

İkinci yarıda çok iyiydik. Atmış olduğumuz golden sonra oyun çözüldü. Çok daha iyi oynadık golle birlikte. Gergindik, stres yaşadık. Rakibimize de çok fırsat vermedik. İkinci yarıda dediğim gibi iyi geçiş oyunu oynadık. Totalde 5-0'lık galibiyetle tur atladık. Hem Samsunspor hem Türk futbolu için çok önemli bir galibiyetti. Dün Galatasaray gerçekleştirdi, biz bugün gerçekleştirdik.

Gözden KaçmasınSamsunspor 4-0 Shkendija (Konferans Ligi maçı özeti)Samsunspor 4-0 Shkendija (Konferans Ligi maçı özeti)Haberi görüntüle

OYUNCULARIMIZ DAHA RAHAT OYNADI

İkinci yarıda çok iyiydik. Celil'in oyuna katılmasıyla birlikte ofansta doğru işler yaptık. Celil'in katkısı çok önemliydi. İyi forvetlerimiz var. Marius 2 gol attı, yanılmıyorsam Konferans Ligi gol kralı durumunda. Daha çok gol atabilirdik aslında. İlk yarı biraz gergindik, bu nedenle istediğimiz oyunu oynayamadık. Ancak, rakibe de şans ve fırsat vermedik. Zekice ve akıllıca oynadık. Maçı gol yemeden tamamlamak da ayrı bir önemdeydi. Attığımız gollerden sonra üzerimizdeki yükü attık. Bu nedenle oyuncularımız daha rahat oynadı.

Haberin Devamı

RAYO DAHA İYİ OLABİLİR

Zor bir rakip bizi bekleyecek. Kim olursa olsun zorlu olacak. Son 16'ya kalmak tarihi bir başarı zaten. Elbette gidebileceğimiz kadar gitmek istiyoruz, her şey mümkün futbolda. Bodo'nun başarılarına bakın mesela. Shakhtar mı Rayo mu? Bence Rayo daha iyi olabilir. İspanya'da hava şartları daha iyi. Shakhtar çıkarsa Polonya'ya gideceğiz. İkisi de iyi takımlar. İki takım da topa sahip olmayı seviyor. Shakhtar da evinde oynamadığı için öyle bir avantaj olabilir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Samsunspor#Konferans Ligi#Fink

BAKMADAN GEÇME!