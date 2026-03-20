Thorsten Fink: 'Oyuncularımla gurur duyuyorum'

Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2026 01:33

Samsunspor Teknik Direktör Thorsten Fink, Rayo Vallecano'ya elendikleri maçın ardından konuştu.

Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup etmesine karşın ilk maçta aldığı 3-1'lik yenilgi sebebiyle UEFA Konferans Ligi'ne veda eden Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Thorsten Fink'in sözleri;

Gösterdiğimiz performanstan dolayı gurur duymamız lazım. Takımım ve oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu mücadeleyi bu şekilde gösteriyor olmalarını görmek gurur vericiydi. Rakip taraftarlar maçtan sonra bizi alkışladı. İkinci golü atmaya yakındık ama bunu gerçekleştiremedik. Kolay bir deplasman değil. Bu sebepten dolayı da çok mutluyuz. Buraya gelen ve bizi destekleyen taraftarımıza teşekkür etmek istiyoruz. Aynı zamanda bizi alkışlayan rakip taraftarlara teşekkür ederiz.

BURASI ZOR BİR DEPLASMAN

Burası zor bir deplasman. Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid, burada kazanamadı. Biz kazandık.

ELEŞTİRİ DOĞRU OLMAZ

İyi değişiklikler yaptığımızı söyleyebilirim. Takımım oyun planını takip etti ve 1-0'lık bir galibiyet aldık. Değişikliklerin doğru anda olduğunu düşünüyorum. Her şeyi ortaya koyduk. Herhangi bir eleştiri o anlamda doğru olmaz.

EN BÜYÜK HEDEFİMİZ KUPAYI ALMAK

şeyden önce güzel bir şekilde dinlenmeliyiz. Bütün oyuncularımız en iyi şekilde döndüklerinde opsiyonlarımız olacak. Oynadığımız her kulvarda hedefimiz olabildiğince ileriye gitmek olacak. Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile evimizde oynayacağız. Zorlu bir maç olacak ama kendi evimizde oynayacağız. Hazırlıklarımızı yapacağız. En büyük hedeflerimizden birisi kupayı almak. Hem ligde hem de kupada elimizden geleni yapacağız. Şu anda en büyük hedefimiz kupayı almak olacaktır

