Thomas Tuchel'den Kim Min-Jae'nin hataları sonrası ilk açıklama! "2 kez aşırı hırslıydı..."

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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Bayern Münih ile Real Madrid kozlarını paylaşırken, Allianz Arena'daki karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Real Madrid'in attığı ilk golde Kim Min-Jae'nin arkaya kaçırdığı Vinicius Junior golü bulurken, 2. golde ise dikkatsiz şekilde Rodrygo'ya yaptığı hamle hatasıyla penaltıya sebebiyet verdi.

Bayern Münih'in yediği 2 golde de hatası bulunduğu belirtilen Fenerbahçe'nin eski stoperi, Thomas Tuchel'in maç sonrası basın toplantısında eleştirilerin odağı oldu.

Thomas Tuchel, Real Madrid maçı sonrası basın toplantısında "İki kez aşırı hırslıydı. İlk golde Vinícius'a karşı ilk hamleyi çok erken yaptı ve Toni Kroos'un pasına yakalandı. Gereksiz çok agresif davrandı. İkinci golde maalesef başka bir hataydı. İkiye karşı beştik, rakamlar elimizdeydi. Rodrygo'ya karşı bu kadar agresif savunmaya gerek yoktu . Eric Dier yardım etmek üzereyken Kim, Rodrygo'yu alaşağı etti. Ne yazık ki kaliteleri nedeniyle bu hatalar cezalandırılıyor. Yapacak bir şey yok, devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

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