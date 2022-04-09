Thomas Tuchel'den Kante'ye Ümit Özat çıkışı! Ramazan aylarında yıllardır bitmeyen 'oruç' tartışması...

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Ramazan ayının futbol sezonuna denk geldiği her yıl, sporcuların oruç tutup tutmamaları hakkında tartışmalar yapılır.

Bu tartışmaların en akılda kalanı, teknik direktör Ümit Özat'ın Pote'ye oruç tutmasıyla ilgili serzenişidir. 2019 yılında Hatayspor ile 1. Lig play-off yarı finalinde karşılaşan Adana Demirspor'un teknik direktörü Ümit Özat, 0-0 biten maçın ardından golcü oyuncusu Pote'ye oruç tuttuğu için tepki göstermişti.

Pote'nin durumu ortada. 'Oruç tutma' dememize rağmen maalesef. Orucun telafisi var ama maçın telafisi yok. Kendisiyle birebir konuşacağım. Hiçbir şey ekmeğini yediğin yerden önemli değildir. Bizler de Müslümanız elhamdülillah. Bir gün tutma arkadaş bu zor bir şey değil ki. Bir şehrin kaderiyle oynamasına da müsaade etmem. Biraz daha duyarlı olmak lazım. Bugün mağlup da olabilirdik. Ümit Özat

THOMAS TUCHEL'DEN ÜMİT ÖZAT ÇIKIŞI

Ümit Özat'ın çıkışı kadar sert olmasa da, belki de bir durum tespitinden öte olmayan benzer bir açıklamayı da Chelsea menajeri Thomas Tuchel, takımın yıldızı N'Golo Kante için yaptı.

Premier Lig'de geçen hafta evinde Brentford'a 4-1 mağlup olan, Şampiyonlar Ligi'nde ise yine evinde Real Madrid'e 3-1 yenilerek yarı final şansını mucizelere bırakan Chelsea'de Fransız orta saha Kante'nin formsuzluğu dikkat çekmişti.

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Chelsea menajeri Tuchel, Kante'nin formsuzluğunu oruç tutuyor oluşuna bağladı. Basın toplantısında Kante ile ilgili konuşan Tuchel; "Kante harika özelliklere sahip, bizim için de anahtar olan bir oyuncu. Takıma kimsenin vermediği katkıyı veren eşsiz bir futbolcu. Bu sezon zaman zaman sakatlık ve hastalık sebebiyle maçlar kaçırdı. Şimdi de inancı gereği oruç tutuyor. Belki de form düşüklüğü bu sebepledir. Hayatında ilk kez oruç tutmuyor tabii ki ama günlerce bir şey yiyip içmezseniz bu sizi etkileyebilir." sözlerini kullandı.

HAT-TRICK İLE CHELSEA'YE YIKAN BENZEMA DA ORUÇ TUTUYORDU

Tuchel'in 'Kante oruç tuttuğu için form düşüklüğü yaşamış olabilir' dediği maçta hat-trick yapan ve Real Madrid'in Chelsea'yi yıkmasında başrolü oynayan Karim Benzema da oruç tutuyordu. Fransız yıldız, Chelsea maçına 13 dakika kala orucunu açmış ve ardından tarih yazacağı mücadeleye çıkmıştı.

"ORUÇ TUTMANIN HERHANGİ BİR ETKİSİ YOK..."

Geçtiğimiz günlerde Esquire Dergisi'ne kapsamlı bir röportaj veren Benzema, Ramazan ayının ve oruç tutmanın kendisi için önemine değinmişti.

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Ramazan ayının günlük rutinine ve antrenman programına etki edip etmeyeceği sorulan Benzema, "Herhangi bir etkisi yok. Ramazan Ayı, benim hayatımın bir parçası ve dinim Ramazan'da oruç tutmayı zorunlu hale getiriyor. Bu benim için çok önemli ve oruç tuttuğum zaman kendimi iyi hissediyorum. Ramazan, aynı zamanda şükür ayı. Sağlığım yerinde olduğu için Allah'a minnettarım." ifadelerini kullanmıştı.

POGBA: YILLARDIR ORUÇ TUTUYORUM

Manchester United'ın Fransız yıldız Paul Pogba, geçen yıl kulüp resmi sitesine oruç tutmakla ilgili verdiği demeçte; "Yıllardır oruç tutuyorum. Fiziksel olarak zorlandığımı söyleyemem. Ekibimde beslenme uzmanı var. Oruç sırasında vücudumu etkilememesi için bana protein ağırlıklı ürünler hazırlıyor. Bu sayede kaslarımdan ve enerjimden bir kayıp yaşamıyorum. Oruç tutmak o kadar da zor değil. İyi bir amaç uğruna oruç tutuyorum." demişti.

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JÜRGEN KLOPP: ORUÇ TUTMALARIYLA İLGİLİ HİÇBİR PROBLEMİM YOK

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, 2019 yılında Şampiyonlar Ligi finali oynayacakları dönem yıldız futbolcuları Mohamed Salah ve Sadio Mane'nin oruç tutup tutmayacaklarıyla ilgili gelen soruya; "Oyuncularımın oruç tutmalarıyla ilgili hiçbir problemim yok. Oruç tutsalar da tutmasalar da harikalar. Dinlerine saygı duyuyorum. Mane ve Salah bazı günler namaz kıldıkları için soyunma odasına geç gelebiliyor. Benim için hiç sorun yok. Hayatta futboldan önemli şeyler de var." diye konuşmuştu.

BUNDESLIGA'DA İLK KEZ 'ORUÇ MOLASI'

Almanya Bundesliga'da, Mainz 05 forması giyen Senegal asıllı Fransız futbolcu Moussa Niakhate’ye, Augsburg ile oynadıkları müsabakada orucunu açması için hakem tarafından izin verildi. Alman Bild gazetesi, bu olayı, 'Bundesliga tarihinde ilk kez Ramazan ayında su içme molası yaşandı' cümleleriyle haberleştirdi.

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Mücadelenin 65. dakikasında top auta gittikten sonra hakem Matthias Jöllenbeck, maçı hemen başlatmadı ve Mainz 05'in 26 yaşındaki oyuncusu Niakhate’ye işarette bulundu. Niakhate, kaleci Robin Zentner’in verdiği şişeden su içti ve ardından oyuna devam edildi.