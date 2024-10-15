Thomas Tuchel için İngiltere Milli Takımı iddiası! Tarihte bir ilk yaşanabilir...

Haberin Devamı

İngiltere Milli Futbol Takımı geçtiğimiz yaz düzenlenen EURO 2024'ün final etabında İspanya'ya 2-1 yenilmiş ve turnuvayı ikinci olarak tamamlamıştı.

Bu sonucun ardından teknik direktör Gareth Southgate istifa etmişti. İngiliz teknik adamın istifasından beri takımı geçici olarak Lee Carsley yönetiyor.

Bu durum sebebiyle ülke kamuoyunda takımın başına geçecek isim hakkında farklı iddialar ortaya atılıyor. Ancak bu iddilardan en ciddi olanı bugün Sky Sports'tan geldi.

TAKIMIN BAŞINA TUCHEL GEÇECEK

Sky Sports muhabiri Rob Dersett'in haberine göre İngiltere Milli Takımı'nın başına Thomas Tuchel geçecek. Alman teknik adamın konu hakkında İngiltere Futbol Federasyonu ile görüşme halinde olduğu aktarıldı.

Haberin Devamı

GEÇTİĞİMİZ SEZON BAYERN MÜNİH'İ ÇALIŞTIRDI

İngiltere Milli Takımı'nın teknik direktörü olması beklenen Thomas Tuchel, geçtiğimiz sezon Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'i çalıştırmıştı.

51 yaşındaki çalıştırıcının şampiyonluğu Bayer Leverkusen'e kaptırması sebebiyle görevine son verilmişti.

İNGİLTERE YUNANİSTAN'A YENİLDİ

Lee Carsley tarafından çalıştırılan İngiltere, UEFA Uluslar Ligi üçüncü maçında Yunanistan'a kendi evinde 2-1 mağlup oldu. Bu durum federasyonun teknik direktör arayışlarını hızlandırdı.

CARSLEY U21'DEKİ GÖREVİNE DÖNMEK İSTİYOR

Geçtiğimiz pazar günü oynanan UEFA Uluslar Ligi dördüncü maçında ise İngiltere Finlandiya'yı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarının karşısına geçen Lee Carsley, U21 takımındaki görevine geri dönmek istediğini söyledi.