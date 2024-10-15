×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Thomas Tuchel için İngiltere Milli Takımı iddiası! Tarihte bir ilk yaşanabilir...

Güncelleme Tarihi:

#Thomas Tuchel#İngiltere Milli Takımı#BAYERN MÜNİH
Thomas Tuchel için İngiltere Milli Takımı iddiası Tarihte bir ilk yaşanabilir...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 17:39

Geçici teknik direktör Lee Carsley tarafından çalıştırılan İngiltere Milli Takımı'nın başına Thomas Tuchel'in getirileceği iddia edildi.

Haberin Devamı

İngiltere Milli Futbol Takımı geçtiğimiz yaz düzenlenen EURO 2024'ün final etabında İspanya'ya 2-1 yenilmiş ve turnuvayı ikinci olarak tamamlamıştı.

Bu sonucun ardından teknik direktör Gareth Southgate istifa etmişti. İngiliz teknik adamın istifasından beri takımı geçici olarak Lee Carsley yönetiyor.

Bu durum sebebiyle ülke kamuoyunda takımın başına geçecek isim hakkında farklı iddialar ortaya atılıyor. Ancak bu iddilardan en ciddi olanı bugün Sky Sports'tan geldi.

Gözden KaçmasınReal Madrid, Kylian Mbappe için toplandı Polis, cinsel saldırı iddiasını doğruladı...Real Madrid, Kylian Mbappe için toplandı! Polis, cinsel saldırı iddiasını doğruladı...Haberi Görüntüle

TAKIMIN BAŞINA TUCHEL GEÇECEK

Sky Sports muhabiri Rob Dersett'in haberine göre İngiltere Milli Takımı'nın başına Thomas Tuchel geçecek. Alman teknik adamın konu hakkında İngiltere Futbol Federasyonu ile görüşme halinde olduğu aktarıldı.

Thomas Tuchel için İngiltere Milli Takımı iddiası Tarihte bir ilk yaşanabilir...

Haberin Devamı

GEÇTİĞİMİZ SEZON BAYERN MÜNİH'İ ÇALIŞTIRDI

İngiltere Milli Takımı'nın teknik direktörü olması beklenen Thomas Tuchel, geçtiğimiz sezon Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'i çalıştırmıştı.
51 yaşındaki çalıştırıcının şampiyonluğu Bayer Leverkusen'e kaptırması sebebiyle görevine son verilmişti.

Gözden KaçmasınFenerbahçenin yıldızı Dusan Tadicten flaş transfer itirafı: Görülmemiş bir teklif aldım ama...Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic'ten flaş transfer itirafı: 'Görülmemiş bir teklif aldım ama...' Haberi Görüntüle

İNGİLTERE YUNANİSTAN'A YENİLDİ

Lee Carsley tarafından çalıştırılan İngiltere, UEFA Uluslar Ligi üçüncü maçında Yunanistan'a kendi evinde 2-1 mağlup oldu. Bu durum federasyonun teknik direktör arayışlarını hızlandırdı.

CARSLEY U21'DEKİ GÖREVİNE DÖNMEK İSTİYOR

Geçtiğimiz pazar günü oynanan UEFA Uluslar Ligi dördüncü maçında ise İngiltere Finlandiya'yı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarının karşısına geçen Lee Carsley, U21 takımındaki görevine geri dönmek istediğini söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Thomas Tuchel#İngiltere Milli Takımı#BAYERN MÜNİH

BAKMADAN GEÇME!