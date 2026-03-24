Thomas Reis'ten Yüksel Yıldırım sözleri: 'Hiçbir söz hakkım yoktu!'

#Thomas Reis#Yüksel Yıldırım#Samsunspor
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2026 12:45

Samsunspor'un eski teknik direktörü Thomas Reis, Yüksel Yıldırım için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Samsunspor'un eski teknik direktörü Thomas Reis, Karadeniz ekibindeki dönemine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fanatik'in aktardığına göre At Broski'ye konuşan Alman çalıştırıcının sözleri şu şekilde oldu:

"Türkiye'yi Almanya ile kıyaslayamazsınız. Hiçbir söz hakkım yoktu. Orada bir başkan vardı ve size, "Bu kadron, hadi başla." diyordu. Herhangi bir oyuncuyu istemesem bile onu almak zorundaydım."

Samsunspor'da görev yaptığı dönemde 72 maça çıkan Reis; 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 21 mağlubiyet aldı.

