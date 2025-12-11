×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Thomas Reis'ten yenilgi sonrası itiraf: 'Böyle kazanamazsınız'

Güncelleme Tarihi:

#Samsunspor#Süper Lig#Thomas Reis
Thomas Reisten yenilgi sonrası itiraf: Böyle kazanamazsınız
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2025 23:05

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, AEK Atina'ya 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Haberin Devamı

UEFA Konferans Ligi'nde AEK Atina'ya 2-1 yenilen Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Thomas Reis'in sözleri;

İkinci yarısını böyle oynadığınız bir maçı kazanamazsınız. İlk yarıyı domine ettik. 3-4 pozisyon da yakaladık ama değerlendiremedik, 2. golü atamadık. Soyunma odasında aynı oynama şeklini devam ettirelim dedik ama birçok aksiyonda geç kaldık.

Gözden KaçmasınSamsunspor 1-2 AEK Atina (Konferans Ligi maçı özeti)Samsunspor 1-2 AEK Atina (Konferans Ligi maçı özeti)Haberi görüntüle

BİR ŞANSIMIZ DAHA VAR

Gereksiz bir faul sonrası frikikten 1-1 oldu. Yaptığımız bir hatadan dolayı da 2-1 yenildik. Şimdi bir şansımız daha var. En iyi şekilde dinlenip Süper Lig'deki zorlu maçımıza hazırlanacağız.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Transfer çalışmalarıyla alakalı olarak çalışmamız, kararlar vermemiz gerekiyor. Türkiye'de yabancı kuralı var. Bu nedenle herhangi bir ayrılık olmadan daha fazla futbolcu getiremiyoruz.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Samsunspor#Süper Lig#Thomas Reis

BAKMADAN GEÇME!