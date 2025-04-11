Thomas Reis'ten ofsayt kararına tepki!

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Reeder Samsunspor sahasında Galatasaray'a 2-0 kaybetti. Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, mağlubiyetin ardından ise 9. dakikada Holse ile buldukları golün VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesine tepki gösterdi. Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Reeder Samsunspor sahasında Galatasaray'a 2-0 kaybetti. Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, mağlubiyetin ardından ise 9. dakikada Holse ile buldukları golün VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesine tepki gösterdi.

İşte Thomas Reis'in açıklamaları;

"PLANIMIZDA BU YOKTU"

"Dar bir kadromuz var. Geniş bir kadromuz yok. İlk defa şans verdiğim genç bir oyuncumuz da vardı. Süper Lig'deki ilk dakikalarını aldı. Kulüp olarak gençlere de fırsat vermeye çalışıyoruz. İkinci gol çok erken geldi. Bizim planımızda bu yoktu. Her mağlubiyet canımızı acıtıyor ama yolumuza devam etmeliyiz. Umarım sakat oyuncularımız en kısa sürede döner ve bir sonraki maçta daha iyi performans gösteririz."

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"OFSAYT DÜŞÜNCESİNDE DEĞİLİM"