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Thomas Reis'ten ofsayt kararına tepki!

Güncelleme Tarihi:

#Samsunspor#Thomas Reis#Galatasaray
Thomas Reisten ofsayt kararına tepki
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2025 22:49

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Galatasaray'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından Holse'nin iptal edilen golüne tepki gösterdi.

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Reeder Samsunspor sahasında Galatasaray'a 2-0 kaybetti. Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, mağlubiyetin ardından ise 9. dakikada Holse ile buldukları golün VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesine tepki gösterdi. Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Reeder Samsunspor sahasında Galatasaray'a 2-0 kaybetti. Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, mağlubiyetin ardından ise 9. dakikada Holse ile buldukları golün VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesine tepki gösterdi. 

İşte Thomas Reis'in açıklamaları;

"PLANIMIZDA BU YOKTU"

"Dar bir kadromuz var. Geniş bir kadromuz yok. İlk defa şans verdiğim genç bir oyuncumuz da vardı. Süper Lig'deki ilk dakikalarını aldı. Kulüp olarak gençlere de fırsat vermeye çalışıyoruz. İkinci gol çok erken geldi. Bizim planımızda bu yoktu. Her mağlubiyet canımızı acıtıyor ama yolumuza devam etmeliyiz. Umarım sakat oyuncularımız en kısa sürede döner ve bir sonraki maçta daha iyi performans gösteririz."

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"OFSAYT DÜŞÜNCESİNDE DEĞİLİM"

"İlk yarıdaki performansımızda pozitif bir şey varsa, iyi savunma yapmamızdı. Attığımız golde ofsayt olduğu düşüncesinde değilim. Kendi yaptığımız hatalar vardı. Bizim yaptığımız hatalardan iki gol yedik. Pasla ön tarafa doğru çıkmaya çalışırken 2-0 geriye düştük. İkinci golden sonra maç bitti diyebilirim. Elimizden gelenin en iyisini yaptık ama Galatasaray bizden daha iyiydi."

 

 

 

 

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#Samsunspor#Thomas Reis#Galatasaray

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