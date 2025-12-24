×
Thomas Reis'ten Musaba açıklaması: 'Saygısızca!'

Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2025 22:57

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor'u mağlup ettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Reis'in Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan oyuncusu Musaba hakkında söyledikleri dikkat çekti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor'u evinde mağlup eden Samsunspor'da teknik direktörü Thomas Reis, maçın ardından konuştu.

İşte Reis'in sözleri;

MUSABA AÇIKLAMASI

"Musaba, Eyüpspor maçının kadrosunda olmamayı tercih etti. Musaba'nın son haftalardaki tavrı, bende bir hayal kırıklığı yarattı.

Farklı kulüpte forma giymeye devam edecek. Musaba son zamanlar bize farklı davranmaya başladı. Kadroya girmek istemediğini ve antrenmanlara çıkmak istemediğini söyledi.

Takındığı tavır karşısında hayal kırıklığı yaşadım. Bize saygısızlık yaptı. Son haftalar performansını bilerek düşük tuttu."

Biz Musaba'yı korumaya çalıştık. Ona destek olmaya çalıştık. Ama kendisi farklı davranmayı tercih etti. Tırnak içinde söylüyorum. Yeni kulübü kendisiyle iletişim kurdu. Bu da hoşuma gitmedi. Direkt olarak futbolcuyla iletişime geçmeleri çok sevdiğim bir şey değil. Belki de Ocak ayında farklı kulüpte forma giymeye devam edecek."

