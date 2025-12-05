×
Thomas Reis'ten maç sonu tepki: 'Skandal, VAR'dakiler yemek mi yiyordu?'

Güncelleme Tarihi:

#Samsunspor#Thomas Reis#Galatasaray
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2025 22:54

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Galatasaray maçının son dakikasında yaşanan pozisyon hakkında konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'a 3-2 kaybeden Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı. 

İşte Reis'in açıklamaları;

"NET PENALTIYDI"

"İlk yarıda ve ikinci yarıdaki performansları konuşmayacağım. TV'de beIN Sports'u uzunca bir süre izledim. Penaltı pozisyonu konuşulmadı. Net penaltıydı! Skandal bir karardı. Stüdyoda neden konuşulmadı, anlamadım. İlk yarıda kötüydük ama ikinci yarıda biz daha iyiydik. Maçın son dakikalarındaki golle yenildik. Çok skandal bir karar verildi. Stüdyoda bu konuşulmuyor. Hakemin performansından hiç memnun değilim. Skandal bir karar verildi."

"BİR ŞEY Mİ YİYORDUNUZ"

"Bu bize karşı verilen ilk defa karar değil. Fenerbahçe maçında da haksız bir şekilde aleyhimize bir karar verildi. İlk yarıdaki performansa devam etseydik konuşmazdım ama VAR'daki hakemlere sormak istiyorum; o an bir şey mi yiyordunuz, molada mıydınız! Bu skandal. En azından 1 puanı hak ettik. Takımımla gurur duyuyorum"

