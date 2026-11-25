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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında yarın CSKA Sofya ile Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da karşı karşıya gelecek.

Kritik mücadele öncesi temsilcimizin teknik direktörü Thomas Reis, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Reis'in sözleri;

"Yarın elbette taraftarımızdan yoksun olacağız. Ancak durum maalesef böyle, değiştiremeyeceğiz. Avrupa'daki ilk maç sanırım. Burada önemli ve güzel bir stadyum var. İyi atmosfer olacaktır. Rakibimizin hocası, takımı itibarıyla güzel bir maç olacak. Rakibin hocasını tanıyorum, o da beni tanıyor. Güzel ve iyi bir maç olacak."

"ÇOK AVANTAJ DEĞİL"

"Burada olduğum için mutluyum. Bulgaristan futbolunu tanımak çok avantaj değil. Yerel lig maçlarıyla Avrupa maçları birbirinden farklıdır. Play-off'ta daha taktiksel maçlar olabiliyor. Yerel ligler ile Avrupa maçları arasında fark var. Ben buradayken stadyumlarda büyülü atmosfer görmemiştim ama sanıyorum yarın iyi bir atmosferde oynayacağız."

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MARKUS GISDOL

"Markus Gisdol ile ben, birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Samsunspor'da benden önce o vardı. Tarzını, kişiliğini çok iyi bilirim. İyi bir takım ruhu inşa etmeye, her ikili mücadeleyi kazanmaya çalışır. Zor bir mücadele olacak. Yazın Markus ile tatilde de karşılaşmıştım.

"BİZİM KADAR PUANA İHTİYAÇLARI VAR"

"Rakibimizin bizim kadar puana ihtiyacı var. Konferans Ligi'ndeki puan durumuna bakınca onların bizden daha çok puana ihtiyacı var. Belki bu durum bizim için avantaj olacak. Ludogorets'ten ayrıldığımda şampiyonluk mücadelesine yakındı CSKA Sofya ile birlikte."

"2 GALİBİYETE İLK 8 YAPARIZ"

Konferans Ligi'nde son maçımızı kaybettik. İlk yarıda iyi oynadık, belki ilk yarı iyi değildik ama ikinci yarıdaki oyunla puanı hak etmiştik. Geçen senelere bakınca ilk 8 için, önümüzdeki 3 maçın 2'sini kazanırsak ilk 8 hedefimize ulaşacağız."