Thomas Reis'ten hakem yorumu: 'Ofsayt yoktu, penaltı değildi!'

Thomas Reis, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplasında, Fenerbahçe karşısındaki oyundan mutlu olduğunu dile getirdi.

Takımın diri bir futbol oynadığını aktaran Reis, "Bugün çok iyi performans gösteren bir takım halindeydik. Zor bir haftayı geride bıraktık. Bir haftada 2 deplasman oynadık. Biri Gaziantep FK, diğeri de Legia Varşova. Maçta ilk 15 dakika belki yorgunduk, belki de rakibe saygı duyduk. Daha sonra agresif oynamaya başladık. Yakalamış olduğumuz net pozisyonlar vardı, 3 puan alabilirdik ama bir puan aldık. Bir puan için mutluyuz." diye konuştu.

Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golün ofsayt olmadığını savunan Reis, "Takımımı gayet iyi biliyorum. Futbolcularıma her zaman oynadıkları maçlarda çok iyi mantalite göstermeleri gerektiğini söylerim. Attığımız golde ofsayt olmadığı düşüncesindeyim. Fenerbahçe Teknik Direktörü'nün bizimle ilgili söylediği sözler bizim için güzel. Üçüncü bölgedeki tercihlerimizi biraz daha akıllıca yapsaydık 3 puanı alan taraf biz olacaktık. Bu eksikliklerimiz üzerine antrenmanlarda fazlasıyla çalışacağız. Milli aradan sonra en iyi şekilde döneceğiz. Milli aradan sonra sakatlıktan takıma dönecek olan arkadaşlarımız var." ifadelerini kullandı.

Hakem kararlarına da değinen Reis, "İkinci yarıdaki pozisyon bence penaltı değildi. Hakemin kararı doğru. İlk pozisyona açıkçası şaşırdım. Hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Belki kuralları bilmediğinden ötürü olabilir. Bence ofsayt değildi. Hakemlerle ilgili çok fazla açıklama yapmak istemiyorum. Geçen hafta da hakem hataları çok vardı. Ndiaye yapmadığı faulden kart gördü ve oyundan atıldı. Bu akşam ise ilk pozisyon goldü, ikincisi ise ele çarpmadı ve penaltı değildi." şeklinde konuştu.