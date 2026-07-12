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Thomas Reis'in yeni takımı açıklandı!

Güncelleme Tarihi:

#Thomas Reis#Futbol#Teknik Direktör
Thomas Reisin yeni takımı açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2026 16:27

Ludogorets, teknik direktörlük görevine Thomas Reis'in getirildiğini açıkladı.

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Son olarak Samsunspor'u çalıştıran Thomas Reis, Ludogorets'in yeni teknik direktörü oldu.

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Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ludogorets, kulübün A takımının yeni teknik direktörlüğü görevine Alman çalıştırıcı Thomas Reis'i getirdi.

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Thomas Reisin yeni takımı açıklandı

52 yaşındaki teknik adam, Razgrad'a gelerek kulüp yönetimiyle sözleşme detaylarını netleştirdi. Takımla birlikte ilk antrenmanına Pazartesi günü çıkacak olan Reis ve teknik ekibi, Salı günü saat 14:00'te Huvepharma Arena'da düzenlenecek basın toplantısıyla medyaya resmi olarak tanıtılacak.

Alman teknik adam, Razgrad'a kendi ekibiyle birlikte geliyor. Yardımcılıklarını; deneyimli Hollandalı antrenör Ton Lokhoff ve Avusturya vatandaşlığı bulunan Bosnalı çalıştırıcı Daniel Zenkovic yapacak."

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Ludogorets Razgrad, yeni sezonda UEFA Konferans Ligi elemelerinde mücadele edecek.

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#Thomas Reis#Futbol#Teknik Direktör

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