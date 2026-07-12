Thomas Reis'in yeni takımı açıklandı!

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Son olarak Samsunspor'u çalıştıran Thomas Reis, Ludogorets'in yeni teknik direktörü oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ludogorets, kulübün A takımının yeni teknik direktörlüğü görevine Alman çalıştırıcı Thomas Reis'i getirdi.

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52 yaşındaki teknik adam, Razgrad'a gelerek kulüp yönetimiyle sözleşme detaylarını netleştirdi. Takımla birlikte ilk antrenmanına Pazartesi günü çıkacak olan Reis ve teknik ekibi, Salı günü saat 14:00'te Huvepharma Arena'da düzenlenecek basın toplantısıyla medyaya resmi olarak tanıtılacak.

Alman teknik adam, Razgrad'a kendi ekibiyle birlikte geliyor. Yardımcılıklarını; deneyimli Hollandalı antrenör Ton Lokhoff ve Avusturya vatandaşlığı bulunan Bosnalı çalıştırıcı Daniel Zenkovic yapacak."

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Ludogorets Razgrad, yeni sezonda UEFA Konferans Ligi elemelerinde mücadele edecek.