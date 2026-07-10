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Thomas Reis'in yeni adresi belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Thomas Reis#Futbol#Bulgaristan
Thomas Reisin yeni adresi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2026 09:24

Son olarak Samsunspor'u çalıştıran teknik direktör Thomas Reis'in yeni takımı belli oldu.

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Süper Lig'de son olarak Samsunspor'u çalıştıran Alman teknik adam Thomas Reis'in yeni adresi belli oldu.

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Sky DE'nin haberine göre, Thomas Reis, Bulgaristan ekibi Ludogorets Razgrad ile ile sözlü anlaşmaya vardı.

Tarafların, 2028 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzalaması beklenirken, resmi imzaların hafta sonu atılması planlanıyor.

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Thomas Reisin yeni adresi belli oldu

52 yaşındaki teknik adam, Ludogorets'in teknik direktörlük görevi için ilk tercihiydi.

Bulgaristan ekibi, yeni sezonda UEFA Konferans Ligi elemelerinde mücadele edecek.

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#Thomas Reis#Futbol#Bulgaristan

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