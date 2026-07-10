Haberin Devamı

Süper Lig'de son olarak Samsunspor'u çalıştıran Alman teknik adam Thomas Reis'in yeni adresi belli oldu.

Sky DE'nin haberine göre, Thomas Reis, Bulgaristan ekibi Ludogorets Razgrad ile ile sözlü anlaşmaya vardı.

Tarafların, 2028 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzalaması beklenirken, resmi imzaların hafta sonu atılması planlanıyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

52 yaşındaki teknik adam, Ludogorets'in teknik direktörlük görevi için ilk tercihiydi.

Bulgaristan ekibi, yeni sezonda UEFA Konferans Ligi elemelerinde mücadele edecek.