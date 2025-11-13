Thomas Reis'e Almanya'dan talip! 200 bin euro bedelle gidebilir

Haberin Devamı

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken teknik direktör Thomas Reis için Almanya’dan talip çıktı.

ALMANYA EKİBİNİN GÜNDEMİNDE

Sky Sport DE’nin haberine göre, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg, 52 yaşındaki Alman teknik adamı gündemine aldı.

İLGİNÇ DETAY

Yeşil beyazlı takımın teknik direktör adayları arasında yer aldığı söylenen Thomas Reis’in Samsunspor’la sözleşmesi hakkında da ilginç bir detaya yer verildi.

Haberde, deneyimli hocanın sözleşmesinin 2027’e kadar devam ettiği ve 200 bin Euro’luk serbest kalma bedelinin olduğu belirtildi.

SAMSUNSPOR PERFORMANSI

Thomas Reis, bu sezon Trendyol Süper Lig’de Samsunspor’un başında çıktığı 12 maçta 1 kez mağlup oldu. Öte yandan Reis’in kırmızı beyazlı ekibi, ilk kez yer aldığı UEFA Konferans Ligi’nde ise 3’te 3 yaptı.