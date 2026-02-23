×
Thomas Reis'a sürpriz talip!

Güncelleme Tarihi:

Thomas Reisa sürpriz talip
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2026 15:11

Samsunspor'dan ayrılan Thomas Reis için Alman basınından flaş bir iddia geldi.

Samsunspor'dan ayrılan teknik direktör Thomas Reis'in Bundesliga ekiplerinden Wolsburg'un teknik direktör adayları arasında olduğu iddia edildi.

Kicker'da yer alan habere göre, Wolsburg'da teknik direktör Daniel Bauer'in olası ayrılığının ardından yerine geçebilecek alternatif adayları belli oldu.

Buna göre teknik direktör adaylarının Thomas Reis, Dieter Hecking ve Dino Toppmöller olduğu aktarıldı.

Bu sezon ligde oynadığı 23 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyeti bulunan Wolsburg'un 20 puanı bulunuyor.

